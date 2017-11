In bilico sul mare

Amore, amicizia, famiglia, passioni, lavoro. Vita di mare, sole, giovinezza speranza. Vita di cantiere, spesso non regolare. Un microcosmo di razze, di culture, di lingue, di saperi. In bilico. Salvatore, protagonista di questo romanzo, vive in continua oscillazione tra queste due realtà. Tra speranza, illusioni, sogni e progetti tipici dei ragazzi della sua età. Ci sono giovani che vivono in località costiere o sulle isole italiane che hanno una vita ?con un lato estivo e un lato invernale, come i materassi?. D?estate Salvatore accompagna i turisti con la sua barca, d?inverno diventa operaio in un cantiere edile. Un romanzo di formazione, che per suggestioni e atmosfere ricorda Montedidio di Erri De Luca (bellissimo, anche questo da leggere!). Scritto in prima persona, in maniera semplice e coinvolgente. Toccante. Puro, proprio perché la voce narrante è ingenua, candida. Anna Pavignano, attraverso la figura di Salvatore, racconta benissimo la vita di molti ragazzi costretti a lavorare in situazioni illegali. Parla di lavoro nero e di morti bianche. Bianche? Bianco è puro, bello candido. Che ha a che fare un colore così con delle morti atroci? Ce ne sono tante di storie come quella di Salvatore. Spesso vengono nascoste. In nome degli affari. ?Business is business?. Terribile. Atroce. Angosciante. Ma vero. Silvia Passini