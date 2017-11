In cucina con Cicerone

La ricerca nelle fonti letterarie, nei siti archeologici e in quell?immenso patrimonio della quotidianità romana arrivato fino a noi rappresentato da Pompei e dalle altre città romane seppellite dalla lava del Vesuvio, ha permesso di ricostruire la cucina dell?antica Roma e, addirittura, ricrearne numerose ricette, facendoci scoprire i sapori e i gusti di duemila anni fa. ?La cucina romana era fortemente condizionata dalla stagionalità delle produzioni agricole. Ciò comportava il grosso problema della conservazione degli alimenti?, spiega Annamaria Ciarallo, direttrice del Laboratorio di Ricerche applicate della Soprintendenza di Pompei. ?Le soluzioni più impiegate erano l?essiccazione, l?affumicamento, la conservazione sotto miele, nel sale e in aceto. Altro problema cruciale era la cottura con il minor impiego di legna, che era una vera e propria ricchezza da conservare tutto l?anno. Nelle case di Pompei il forno era una risorsa solo per poche famiglie ricchissime; i forni erano tutti pubblici e probabilmente oltre a vendere i propri prodotti cuocevano anche le pietanze di privati. Il metodo di cottura più impiegato nelle case era la brace, sulla quale venivano riscaldati coppi o tegami di coccio?. [...] Le tecniche di conservazione e di cucina hanno interessato autori romani come Catone e Varrone, che hanno scritto trattati di agronomia. Lo stesso Cicerone dedica scritti a questi argomenti. Fonti principali per conoscere le ricette romane sono il De re coquinaria, attribuito a Marco Gavio Apicio, nato nel 25 a.C., la cui opera è una raccolta di ricette di salse e di piatti probabilmente provenienti da vari autori, e il De re rustica di Columella, autore vissuto nel I secolo. ?Proprio Columella?, continua Annamaria Ciarallo, ?ci parla della prima volta di recipienti di vetro per contenere le conserve, al posto di quelli di coccio che necessitavano di essere ricoperti di pece per renderli impermeabili all?aria, cosa che modificava i sapori. Negli scavi vesuviani abbiamo trovato numerosi barattoli, molto simili a quelli moderni, con una filettatura sull?imboccatura che consentiva di chiuderli con un pezzo di pelle stretta con un legaccio. In laboratorio abbiamo riprodotto conserve di cipolle pompeiane seguendo la ricetta di Columella che imponeva due parti di aceto e una di sale. Il risultato è stato strabiliante. Alle analisi microbiologiche il prodotto risultava assolutamente sterile. L?ambiente acido e salato garantiva perfettamente la conservazione. Certo, il sapore era molto forte, ma Plinio ci dice che il prodotto doveva essere risciacquato prima di mangiarlo. E, poi, la scienza ci offre un altro elemento. L?impiego di conservanti chimici e di antibiotici nell?alimentazione moderna ha modificato la nostra flora batterica, cosa che ci rende un po? indigesto un piatto che nell?antichità poteva essere mangiato senza creare problemi?. Tratto dall'articolo di Maurizio Landi, Storica National Geographic, n°6, pp. 106-107