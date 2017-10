In Equilibrium con la natura

Uscendo dalla metro, fermata Cordusio, via Dante si presenta come un museo all?aria aperta, degno di scenografie che solo città ricche di storia ma tuttora vitali sanno mostrare: alle spalle uno scorcio del Duomo, di fronte il castello sforzesco. Su entrambi i lati dell?area pedonale sono disposte un centinaio di foto, raccolte da National Geographic, a cura di Marie Laurence Chicouri. La fotografia è considerata come la lingua universale per il racconto del pianeta, e quando gli scatti sanno trasmettere fascino e suggestione, ecco che l?osservatore si immerge totalmente nel messaggio visivo. ?Questa è la 4° edizione delle Grandi Mostre all?aperto, ed è stata creata per comunicare un messaggio positivo riguardante l?ambiente ? ci spiega M.L. Chicouri, curatrice della mostra ? per trasmettere gli equilibri, l?armonia e la bellezza, presente tra tutti gli esseri viventi del pianeta, uomo compreso?. Da qui il nome Equilibrium. Ogni gigantografia è accompagnata da un testo che cala da la possibilità al lettore non solo di cogliere il lato artistico, ma anche il significato nascosto della foto. Un leone affronta fiero una tempesta di sabbia, un piccolo macaco gioca con una palla di neve, una bellissima donna cubana meravigliosamente vestita per il carnevale di Santiago, uomini tribali in un momento di veglia funeraria. Ritratti della nostra esistenza che, con un sottile brivido, ci fanno comprendere il profondo legame esistente tra tutti gli abitanti del pianeta azzurro. Rudi Bressa