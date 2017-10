Avvelenamento dell’aria, in aumento i morti

Statistiche alla mano per gli addetti ai lavori in corso dell'Earth Summit di Johannesburg che denunciano un inquinamento atmosferico da traffico, industria e usi energetici domestici tra le principali cause dell'avvelenamento dell'aria. Il grido d'allarme per la salute degli europei arriva da Legambiente e dall'Amref, la fondazione africana per la medicina e la sicurezza e ammonisce:"L'inquinamento atmosferico, in Europa, è responsabile del 6 per cento delle morti. Ma se da Johannesburg non usciranno precisi e vincolanti impegni per la riduzione dei gas 'clima-alteranti', tra il 2002 e il 2020, nel Vecchio continente potrebbero esserci 8 milioni di morti in piu".