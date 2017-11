In forma alla scrivania

La condizione più diffusa tra i lavoratori di oggi è di stare seduti alla scrivania davanti a un monitor, e come se non bastasse anche spostamenti (in auto) e momenti di relax (televisione, teatro e cinema) si fanno stando seduti. Una condizione non sana, che rischia di determinare posture sbagliate, tensioni alle fasce muscolari, pressioni e disagi alla colonna vertebrale e accumulo di energie fisiche inespresse in tutto il corpo. La costante riduzione del movimento del nostro corpo coincide con la minore fatica, ma anche con una maggiore pigrizia, con l'accumulo di grassi e con l'atrofizzazione di parti importanti del nostro corpo. A tutto questo va aggiunto lo stress, le preoccupazione che spesso determinano stati di ansia e momenti di depressione che inibiscono l'attività fisica. Letizia Michelozzi con "In forma alla scrivania", appena uscito per i tipi della Red Edizioni, cerca una via di uscita semplice ed efficace a queste situazioni standard, consigliando esercizi e procedure che rimettono il corpo al centro della nostra attenzione. Consigli salutari che possono tradursi in azioni quotidiane, "preghiere del nostro corpo" che ristabiliscono quel minimo di movimento indispensabile nella vita di oggi e utile soprattutto a chi non ama frequentare corsi o palestre, considerati come un ulteriore impegno e fonte di nuovi stress. In 128 pagine l'autrice offre una discreta gamma di possibilità sia a livello di respirazione e rilassamento che di ginnastica e massaggio. Forme d'azione che vanno intrecciate e adeguate alle proprie situazioni personali, eseguibili nelle pause di lavoro, ufficiali o meno, ma capaci di ridare e sbloccare energie altrimenti perdute o antagoniste al proprio lavoro e alla vitalità della persona. L'autore Giornalista da anni impegnata a divulgare aspetti e propositi delle medicine naturali non convenzionali, Letizia Michelozzi collabora con diverse testate nazionali che si occupano di salute e benessere. Francesco Aleo