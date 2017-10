Per la mente basta poco

Per sentirsi bene occorre un benessere che armonizzi tutti gli aspetti della nostra vita, ci faccia ritrovare autostima abbandonando vecchi schemi. Per raggiungerlo è nata la psicofitness. È una disciplina che si muove trasversalmente tra molte materie, partendo dalla neurobiologia, alla psicologia, alla psichiatria, alla scienza dell'alimentazione, fino ad arrivare alla meditazione. Con la scienza come base, questo testimonia la complessità del nostro essere umano. Accettare questa complessità significa abbandonare l'orientamento passato in cui carne e spirito erano tenuti rigorosamente separati, per orientarci verso un nuovo cammino. Si sviluppa attraverso il buon funzionamento di tre sistemi.

L'equilibrio organico

L'equilibrio cardiocircolatorio

L'equilibrio della respirazione

Cristina Berta

Fonte: "Psicofitness. Una nuova scienza per il benessere della mente" di Giampaolo Perna e Giulio Divo, Sperling & Kupfer, 2007