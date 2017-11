Dolomiti in mongolfiera

La mongolfiera sembra una grossa bolla di sapone colorata, si muove soffice leggera e pensare che è il più antico strumento utilizzato dall'uomo per volare. Fu proprio grazie a un pallone riempito a gas che i primi aeronauti riuscirono a vincere l'attrazione terrestre e a librarsi in aria. Era il 5 agosto 1783? inventori furono i fratelli Joseph ed Etiennne Montgolfier. Da allora non è cambiato molto nel modo di volare, il volo è sempre affidato al capriccio dei venti? Sono semmai cambiati alcuni materiali, e accanto ai tradizionali strumenti di bordo (bussola, altimetro, termometro e variometro, per controllare la velocità di salita e discesa del pallone), e alle cartine aeronautiche, oggi si utilizzano radio e GPS per qualche sicurezza in più. Immutata è la passione per un volo semplice, silenzioso, che permette di assaporare interamente il mondo circostante e godere di panorami mozzafiato da un punto di vista esclusivo. Forse è per questo i raduni e i festival della mongolfiera richiamano sempre appassionati e curiosi. Fare l'esperienza di un volo in mongolfiera richiede circa mezza giornata e include la preparazione della mongolfiera, volo, smontaggio e ?battesimo?. Il volo vero e proprio richiede circa un'ora, ma la durata è strettamente legata alle condizioni del tempo. L'altitudine media che si raggiunge è di 300 metri, la velocità è di circa 10-12 nodi, pari a 18-22 km orari. L'atterraggio è il momento più delicato, i mulinelli del vento possono infatti disturbare il momento delicato in cui la cesta di vimini in cui si trova l'equipaggio tocca il suolo. Le Dolomiti rappresentano un'attrattiva di incomparabile bellezza, con le sue cime innevate e il grandioso comprensorio di Dobbiaco, Sesto Pusteria, San Candido, Villabassa e Braies. E non a caso è proprio a Dobbiaco, in Val Pusteria, che si svolge il festival internazionale Dolomiti Balloonfestival. Un'occasione per assistere alle gare dei piloti e, per chi lo desidera, lasciarsi tentare dal desiderio di provare l'emozione di librarsi in volo. Il prossimo appuntamento è per la settimana dall'8 al 15 gennaio. Informazioni: tel. 0474 972458 info@balloonfestival.it Laura Vascellari