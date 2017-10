In Guatemala fra religione e folklore

A Panajachel in Guatemala, ci si arriva per una strada che sale ripida fino ai tremila metri degli altipiani e ridiscende poi fino ai duemila metri del lago d'Atitlan. Arrivandoci in un bel giorno di sole si può pensare che il paradiso deve essere qualcosa di simile: il lago, blu cobalto a rispecchiare un cielo sconfinato; tre vulcani fumano bianche nuvole che si perdono rapidamente nel vento. Alcune barchette a motore trasportano locali e turisti tra i tre villaggi che s'affacciano sul lago: Pana, S. Pedro, Santiago. Qui, come ogni guida suggerisce, non bisogna mancare di far visita a Maximon: saranno i bambini che t'accolgono al molo a guidarti da lui. Ti prendono la mano, e ti tirano svelti nell'intricato reticolo di viuzze che costituisce il cuore del villaggio. Si passa a fianco di corti in fiore, cucine di strada, capannelli di gente tranquilla e silenziosa, fino a raggiungere un'abitazione difficilmente trovabile in altra maniera. Maximon questo mese è qui, lo si capisce dal via vai di persone e dagli addobbi floreali. Per tutto il tempo la casa gli renderà omaggio, e ospiterà chiunque venga a Santiago per fargli visita. All'interno ogni cosa è stata sgombrata, via tavoli e sedie, via mobili e divani. Solo una fila di panche lungo il perimetro del muro e al centro, sempre curato da qualcuno notte e giorno, c'è Maximon. Quest'idolo, così venerato dai guatemaltechi dell'altopiano, è un misto di ritualità pagane e cristiane. È un pupazzo alto circa un metro, vestito con abiti tradizionali e con circa cinque cappelloni in testa. In bocca tiene sempre acceso un grosso sigaro, che qualcuno costantemente si cura di scenerare. Ogni tanto lo s'inclina un poco e gli si versa da bere del rum direttamente in bocca. Di fronte a lui, tra decine di lattine vuote, si inginocchiano i fedeli, a chiedere protezione, per i cari, il camion, il raccolto. I proprietari di casa stanno sull'uscio, a raccogliere gli omaggi dei visitatori che contribuiscono alle spese per gli onori a Maximon e anche per la birra, che la sera tutti bevono allegramente come ringraziamento per la benevolenza del loro santo fauno. Martino Costa