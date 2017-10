In guerra contro la guerra

1994-1997. I primi interventi sono da subito pensati/mirati alla cura delle vittime civili di conflitti e povertà. Finalmente si parla di una tragedia meno conosciuta: le mine antiuomo. Colpiscono senza distinzione, disseminate in tutto il mondo. Una sorta di esercito silenzioso e nascosto nel terreno. Dilaniano corpi di civili, spesso di bambini. In questa prima fase, lo sforzo di Emergency contribuisce alla notorietà dell'associazione e all?approvazione della legge per la messa al bando della produzione italiana di mine antiuomo. 2001 È un anno cruciale per l'organizzazione. Poco prima dell'attacco a Kabul, in Afghanistan, Gino Strada e i suoi collaboratori chiedono ai cittadini italiani di esprimere il proprio ripudio della guerra con la campagna "uno straccio di pace". Un semplice straccio da appendere alle finestra, ai balcone, ma anche alla borsa o al passeggino di un bambino. Dopo l'attacco a Kabul, Emergency è una delle poche realtà presenti sul campo. I racconti dello staff in Afghanistan sono le poche testimonianze dirette, preziose fonti di attualità. È un momento di grande importanza per la raccolta dei fondi. 2007. L'attualità irrompe nella storia di Emergency. Daniele Mastrogiacomo, giornalista di "Repubblica", viene rapito insieme all'autista e l'interprete da un gruppo di miliziani talebani. Nelle trattative della liberazione, che avverrà dopo due settimane, sono messi a disposizione i canali dell'associazione. L'arresto ingiusto per 90 giorni del mediatore afghano di Emergency mette a dura prova la sopravvivenza dell'associazione in Afghanistan. 2008. I princìpi che da sempre animano l'attività di Emergency, "Equità, qualità e responsabilità sociale", vengono codificati nel Manifesto per una medicina basata sui diritti umani, elaborato insieme ad alcuni paesi africani. I progetti e i sistemi sanitari dovranno seguire le stesse linee guida, per garantire a ognuno il diritto ad essere curato. Senza distinzioni di nessun tipo. Valentina Gerig