In Italia la tutela delle balene grazie alla Commissione Internazionale Baleniera

Delegazioni di sessanta Paesi dovranno decidere praticamente tutto sul futuro dei cetacei: se e come riprendere la caccia alle balene, sospesa negli ultimi anni, eventuali quote di pesca, controlli sulle spadare e sulle attrezzature illegali, istituzione di riserve protette, piani mirati di ricerca scientifica. Due opposte fazioni si scontrano da tempo tra loro. Il partito dei Paesi balenieri: il Giappone, la Norvegia e, da poco tempo, l'Islanda, seguiti da "alleati" che hanno relazioni politiche e commerciali con questi, e il resto del mondo, composto da Paesi che invece vogliono proteggere e conservare le balene e i delfini. Ma la minaccia di estinzione dei cetacei non è solo la caccia diretta (per i paesi balenieri giustificata sotto la dicitura "raccolta di materiale per scopi di ricerca scientifica"). A questo si aggiunge anche il pericolo del bycatch, cioè delle catture accidentali che avvengono a causa dell'uso delle reti da pesca. Gli studiosi stimano che in tutto il mondo siano almeno 30 mila i cetacei che finiscono uccisi nelle reti ogni anno. Sempre il palcoscenico di Sorrento rilancerà la questione dei Santuari: aree marine protette presenti in diverse parti del mondo. Nel Mediterraneo, nel Mar Lugire, esiste già il Santuario dei Cetacei, e il WWF proporrà di creare l'oasi sommersa di Cuma. Un'altra proposta che il WWF lancerà in occasione dell'IWC, la Commissione Internazionale Baleniera, di Sorrento sarà quella di istituire un Santuario della Biodiversità nel tratto di mare antistante le isole Pelagie, che gli studiosi hanno scoperto essere ricchissimo di specie importanti come squali e balene. Il riconoscimento dell'area marina protetta potrà costituire una inedita fonte di incentivazione turistica, scientifica e ovviamente ambientale. Il whale-watching, ad esempio, è in costante espansione e può avere una ricaduta importante per l'economia locale dedita al turismo. Passeggiare in barca per avvistare e fotografare balene in mare aperto è un avvenimento unico, al cui richiamo pochi sanno resistere. E poco importa se una volta era il richiamo delle sirene ad ammaliare i naviganti. Si sa, i tempi sono cambiati... Tomaso Scotti