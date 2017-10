In mountain bike alla Conca di By

tour in mountain bike Itinerario: Col Champillon - Conca di By - Alpe Filon e Alpe Thoules Partenza consigliata: Col di Champillon oppure Doues Lunghezza: km 33, sterrato 100% Dislivello: 700 mt Quota massima: 2.481 mt Difficoltà: medio/impegnativo Tempo di percorrenza: Ore 3,30/4 DESCRIZIONE DEL PERCORSO Situata sopra Ollomont, in Valpelline, la Conca di By è collegata a Doues da una strada agricola che raggiunge il Col di Champillon, punto di partenza del percorso. Si è a 2000 mt d?altitudine, lo sguardo spazia fra gli alti pascoli e le cime innevate del Mont Velan, del Grand Combin e del Mont Gelé. Da Doues si sale in auto fino al Col de Champillon (2078 mt), che i fanatici della salita possono raggiungere direttamente in bici per 12 km. A partire dal colle si imbocca lo sterrato a prosecuzione dell'asfalto. Si ignori qualsiasi deviazione, non c'è mai un bivio difficile da interpretare. Il percorso prosegue lungo una discesa di quasi 2 km, poi comincia a salire prima con uno strappo secco, poi dolcemente, seguendo ampi curvoni che conducono al vasto anfiteatro erboso della Conca di By, dominata dal Grand Combin. Raggiunta l?Alpe Balme a 2176 mt, inizia la vera salita, lungo rettilinei spezzati da tornanti, che conducono all?Alpe Filon, il punto più alto del giro (mt 2.481). Di qui si raggiunge l?Alpe di Thoules (mt 2378), termine dell?itinerario. Il ritorno avviene lungo lo stesso percorso dell?andata, ma in discesa si apprezza molto di più la bellezza e la maestosità della Conca di By. Gita tranquilla per chi è allenato, ideale per il principiante che vuole farsi un?idea della mountain bike in quota. Come arrivare: Da Aosta seguire le indicazioni per il Gran San Bernardo, poi Valpelline, infine Doues. Cartografia Istituto Geografico Centrale (IGC)? Il Massiccio del Monte Bianco ? F 4 Scala 1:50000 oppure Istituto Geografico Centrale (IGC)? La Valpelline ? Scala 1:30000 (in vendita solo in loco) Itinerario proposto da G.S.A EDELWEISS Via Perugino 13/15, 20135 MILANO tel/fax 02/55191581 Laura Vascellari