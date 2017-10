In viaggio a Impatto Zero

Chi non conosce i concerti Live Earth 2007? Sono centinaia le aziende e le attività che per il 7 luglio hanno deciso di dimostrare la loro sensibilità verso i problemi ecologici, in particolare sul surriscaldamento della terra. Tra loro lastminute.com che, in questa data, lancia l'iniziativa "Viaggia a Impatto Zero®": le emissioni di gas a effetto serra di tutti i voli, acquistati tramite il sito Italiano, verranno compensate contribuendo alla creazione e tutela di foreste in crescita in Costa Rica. "Viaggia a Impatto Zero® - commenta Vittorio Maffei, country manager Italiano di lastminute.com - rappresenta solo il primo passo dell'impegno che intendiamo assumerci per tutelare l'ambiente e che ci porterà a essere uno dei primi operatori del turismo italiano a dare sostanza alla nostra coscienza ambientale. Noi abbiamo a cuore il nostro pianeta." Tale iniziativa segue il modello della sede inglese che, in pochi mesi, ha ottenuto un notevole successo: basti pensare che il 14% dei clienti Inglesi attualmente decide di acquistare la compensazione ambientale dei propri voli. Anche in Italia, a partire da Settembre, ogni cliente avrà la stessa possibilità con Impatto Zero®, per non essere di peso sull'ambiente.