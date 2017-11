In viaggio con i nostri amici animali

Dal 1° Luglio entreranno in funzione lungo le autostrade italiane 10 aree "Fido Park", dedicate ai nostri amici animali, realizzate dalla società Autogrill. Ognuna di queste aree sarà attrezzata con cucce isolate termicamente e appositi "bagni", nei fine settimana di Luglio e Agosto, nelle ore centrali della giornata, sarà anche presente un veterinario, grazie all'accordo siglato con l'Associazione Nazionale Medici Veterinari Italiani (ANMVI). Consulenze, consigli o primissimo intervento per problemi legati al viaggio e, nei casi più gravi, viene data l'indicazione dell'ambulatorio più vicino. Presso tali punti i volontari dell'Associazione Guida Verde SOS Animali, offriranno assistenza e distribuiranno materiale informativo utile per chi viaggia con animali domestici. Ad esempio: quali sono e dove si trovano le strutture alberghiere/camping che accolgono i cani. È inoltre a disposizione il numero verde 800 029449 per una prima assistenza e per avere indicazioni su ambulatori di prossimità per eventuali interventi specialistici. L'elenco dettagliato delle aree FidoPark... L'elenco dettagliato delle aree FidoPark: Secchia Ovest A1 - MI/BO, Modena (direzione sud). Grazie alla maggiore disponibilità di spazi, qui è a disposizione un percorso di agility con un'ampia area verde e dispenser di palette. La Macchia Est A1 - NA/Roma, Anagni (direzione nord) Montefeltro Est A14 - Ancona/Bologna, Riccione (direzione nord) S.Ilario Nord A12 - Sestri/Genova, Genova Nervi (direzione nord) Conero Ovest A14 - Ancona/Pescara, Numana (direzione sud) La Macchia Ovest A1 - Roma/Napoli, Anagni (direzione sud) Stura Ovest A26 - Alessandria/Voltri, Belforte Monferrato (direzione sud) Tevere Est A1 - Roma/Firenze, Civitella d'Agliano (direzione nord) Brianza Sud A4 - Milano/Venezia, Caponago (direzione nord) Po Est A13 - Bologna/Padova, Ferrara (direzione nord) Tomaso Scotti