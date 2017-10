In viaggio con la medicina naturale

Lo scopo è quello di avere a disposizione, durante il viaggio, di una gamma di rimedi comprovati. Quello che metterete nella borsa dipenderà dalle vostre necessità, dalla località in cui vi troverete a viaggiare, dal mezzo di trasporto adottato, dalla durata del viaggio... l'ideale è pensare a quello che farete durante il viaggio, a quale tipo di attività vi troverete a svolgere, a quali disturbi potreste essere soggetti. Di seguito alcuni esempi di corredo di medicina da viaggio. Per tutti i giorni 1 boccetta di olio essenziale di lavanda come rilassante, ha un profumo rinfrescante e svolge anche un'azione analgesica. Utilissimo per le piccole ustioni, da applicare direttamente sulla parte interessata. 1 boccetta di olio essenziale di menta piperita è rinfrescante, rinvigorente, analgesico (ottimo effetto sui piedi indolenziti), è un fantastico rimedio per le punture d'ape. 2-4 cerotti adesivi. 1 bottiglietta di Rescue Remedy, una miscela di 5 differenti essenze floreali scoperte dal dott.Bach ha molteplici funzioni: come distensivo, anti-ansia, per superare un trauma emozionale. 1 bottiglietta di tintura di echinacea. pillole omeopatiche di arnica (30 CH) contro le contusioni (ematomi). 1 bottiglietta di olio di iperico efficace contro le ustioni. 1 bottiglietta spray di propoli che può essere usato in numerose evenienze come antibatterico e stimolante del sistema immunitario, aiutano l'eventuale ferita a guarire. Viaggio aereo Tutti i rimedi elencati nell'esempio di medicina per tutti i giorni in più: 30 g di tintura di kava, ha proprietà anti-ansia, sedativo, analgesico e rilassante muscolare 20 capsule di zenzero contro nausea. uno spruzzatore con l'Hamamelis Virviniana è un astringente e ricompatta temporaneamente i tessuti dei piedi (contro gonfiore ai piedi e alle caviglie). Viaggio medio (da mettere in valigia) Bottigliette di olio essenziale di lavanda, menta piperita, camomilla tedesca, tea tree (disinfetta foruncoli o ascessi), eucalipto (decongestionante, antibatterico anche per inalazioni di vapore). 1 bottiglietta di tintura di echinacea, stimola il sistema immunitario e aiuta il corpo ad eliminare le infezioni microbiche (raffreddore). 1 bottiglietta di tintura di kava: proprietà anti-ansia, sedativo, analgesico e rilassante muscolare. 1 bottiglietta di tintura di valeriana per trattare l'ansia. 1 bottiglietta di tintura di erbe amare per mitigare i bruciori di stomaco (si trova in erboristeria). 1 piccolo contenitore di polvere di cayenna contro la costipazione (mescolate mezzo cucchiaino di cayenna in polvere a mezzo bicchiere d'acqua e bevete il tutto prima di andare a dormire). 2-3 bustine di tè di menta. 2-3 bustine di tè di camomilla eccellente per l'ansia. 1 barattolino di balsamo di tigre per i muscoli indolenziti. 1 bottiglietta di olio di iperico contro le contusioni, allevia il dolore e aiuta i tessuti a guarire 6 fiale di Oscillococcinum (rimedio omeopatico contro l'influenza). 1 flacone di pasticche omeopatiche d'arnica (30CH) contro le contusioni (ematomi). 1 boccetta di Rescue Remedy, una miscela di 5 differenti essenze floreali scoperte dal dott.Bach ha molteplici funzioni: come distensivo, anti-ansia, per superare un trauma emozionale. 1 flacone di melatonina (ormone naturale utile in caso d'insonnia, ma anche un integratore). 1 flacone piccolo di capsule di zenzero. 1 tubetto di gel di aloe vera contro le ustioni, soprattutto per la pelle scottata dal sole. 1 barattolino di pasta d'argilla verde-tintura di echinacea-idraste (una pianta dalle molteplici funzioni: contro le infezioni) -olio essenziale di lavanda (cataplasma d'argilla contro ascessi e foruncoli). 1 flacone piccolo di carbone attivo efficace nei casi di avvelenamento da cibo (assorbe le sostanze tossiche presenti nel tratto digerente). 1 bottiglietta di propoli o echinacea spray che può essere usato in numerose evenienze come antibatterico e stimolante del sistema immunitario, aiutano l'eventuale ferita a guarire. 2-10 pastiglie per ridurre la congestione nasale. 2-4 capsule di antistaminici. 1 piccolo paio di forbici. 5-10 cerotti adesivi (misure assortite). termometro. assorbenti e tamponi. pinzette. Sonia Tarantola

Bibliografia: Pamela Hirsch, Viaggiare bene con le medicine naturali, EDIZIONI IL PUNTO D'INCONTRO