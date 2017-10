Incontro con Raiz

Abbiamo incontrato Raiz in occasione dell'uscita del suo disco "Uno". A differenza del Raiz frontman, muscoloso, viscerale e quasi aggressivo, il Raiz che mi trovo di fronte è un uomo tranquillo, che parla con voce pacata, ma che sa anche appassionarsi, specie quando parla della musica in Italia. Il programma dura 51 minuti, e tra un chiacchiera e l'altra avrete modo di ascoltare l'intero album, che per altro viene venduto (a un prezzo contenuto) con incluso un secondo cd, "Uno +", con i remix di vari dj dei pezzo dello stesso album.