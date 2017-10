Incontro con Vinicio Capossela

Incontro con Vinicio Capossela Qualche giorno fa è stato presentato in occasione del MILANO FILM FESTIVAL il film "La Faccia della Terra", un documentario su Vinicio Capossela realizzato dal giovane regista Gianfranco Firriolo. Un viaggio fisico e interiore lungo le storie che fanno da contraltare alla scrittura e alla lavorazione del recente album in studio "Da solo". Un film attraverso il quale è possibile vedere la serie di "strumenti inconsistenti" utilizzati per la realizzazione di questo nuovo capolavoro musicale firmato Vinicio Capossela.