Incontro d’amore in un paese in guerra

C'è uno sfondo a colori pastello di umanità, il nero della morte, le sfumature del mare e della fuga, l'oro del deserto, l'argento della vivacità, una scintilla di surrealismo in tutti questi ventiquattro brevi racconti di Luis Sepúlveda. I temi sono quelli più autentici dello scrittore cileno: l'avventura, il dialogo serrato, quasi cinematografico, un'umanità raccontata con parole semplici, dipinta in piccoli quadri. Dentro cui non ci sta tutto il sangue del 'Vecchio che leggeva romanzi d'amore' né il messaggio del 'Mondo alla fine del mondo'. Ma solo tante piccole emozioni. L'autore Luis Sepúlveda, nato in Cile nel 1949, vive in Spagna, nelle Asturie. È lo scrittore di riferimento della nuova letteratura sudamericana, il cui vento umido riscalda le nostre coste da oltre un decennio. I suoi libri, amati soprattutto in Italia da milioni di lettori, contengono messaggi di amore per la vita, ecologisti, spinte a spiccare il volo con la fantasia e con la volontà. ...una frase "Non pensavo a Pablo mentre mi dirigevo nel posto concordato. Pensavo alla donna. Erano già molti mesi che non abbracciavo un corpo tiepido, un corpo morbido, qualcuno che mi facesse domande, qualcuno che rispondesse alle mie. Era passato troppo tempo senza dare né ricevere un po' di tenerezza. Il tempo giusto per trasformarsi in una bestia in mezzo alla guerra".