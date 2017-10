India del Sud

L'autore, Pierpaolo Di Nardo, ci parla dell'India del Sud, tra spiritualità, diversità e scoperta. Ascolta l'intervista. Suggestioni, profumi, colori. Pietre preziose, incensi, stoffe. Spezie. Atmosfere esotiche. Monasteri, spiritualità, sacralità. Spesso la parola 'India' evoca questi pensieri. E' una terra lontana, diversa, complessa, con usi e costumi così distanti da quelli occidentali. Ma cos'è l'India? Cosa si fa lì? Come si vive? L'India è un continente immenso, per questo nel volume l'autore si concentra sulla zona del Sud, la terra degli dèi, così affascinante e suggestiva. Il libro di Pierpaolo Di Nardo è un misto tra guida turistica e diario personale. Dà le informazioni utili che solitamente fornisce una guida, è esauriente e completa di cartine, ma perde l'asetticità del genere grazie alle informazioni vissute e filtrate personalmente in tanti anni di viaggi e di soggiorni. E' un libro che l'autore ama definire come una "palla di vetro in cui guardi e viene fuori un po'di tutto, dal viaggio al racconto, all'aneddoto, al consiglio". Da queste pagine trapela l'amore per una terra che per l'autore è diventata una terra di adozione. La storia, la religione, l'arte, il cinema, la musica, il teatro, l'ayurveda e lo yoga sono alcuni degli argomenti che troverete in queste pagine. Ma non solo, l'autore segnala anche luoghi e itinerari vissuti in prima persona che vale la pena di vedere e di attraversare. Sfogliando, viene voglia di partire e di conoscere l'India del Sud, di camminare, di incontrare la gente, di vivere la cultura. Di incrociare sguardi, di perdersi dentro una nuova terra e, perché no, anche dentro se stessi. Una guida per viaggiare, perché come dice Di Nardo: "viaggiare in India è darsi un'occasione, almeno una volta nella vita: l'occasione che ti cambia la vita".