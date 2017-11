India mon amour

Dominique Lapierre nel programma "Internazionale" di Claudio Vigolo Inizia con un innamoramento per una macchina questo libro. Dominique Lapierre è a Londra per intervistare l'ultimo vicerè dell'Impero Britannico in India e in una vetrina vede una Rolls-Royce. Vuole portarla in India, dove andrà per raccontare la storia dell'indipendenza dell'India dall'Impero Britannico. E invece andrà in India su una vecchia Rolls-Royce con il suo compagno di lavoro Larry Collins: è l'inizio di una straordinaria storia d'amore, non per una macchina, ma per un Paese e per la sua gente. In questo libro Lapierre racconta tutti i colpi di fulmine che l'hanno legato all'India in tutti questi anni e grazie alle fotografie riusciamo meglio a percorrere il percorso che quest'uomo ci racconta. Lo vediamo in mezzo alla gente, sorridente, con il sole negli occhi. Con quello sguardo buono e coraggioso. Già, il coraggio. Quello imparato dai bambini che l'hanno eletto il loro "fratello maggiore". Sono tanti gli incontri che Lapierre ci racconta: quello con Madre Teresa di Calcutta, quello con gli assassini del Mahatma Ghandi, quello con James Stevens, fondatore del centro Udayan, che salva migliaia di figli di lebbrosi dalla miseria e dalla malattia. Ma l'incontro più lo colpisce, quello che fa davvero scattare qualcosa nella sua mente e nel suo cuore, è quello con gli abitanti dell'India. E così vivendo fianco a fianco con loro e abitando nelle bidonvilles nascerà il primo romanzo celebre di Lapierre, "La città della gioia" racconto della baraccopoli di Calcutta di cui "India mon amour" ci racconta numerosi retroscena. Nel corso di questa storia d'amore, dal 1982 c'è un cambiamento molto importante, perché Lapierre insieme a sua moglie istituisce una fondazione per creare progetti nel delta del Gange e a Calcutta per migliorare la vita di bambini bisognosi, lebbrosi e poliomielitici. Tutti i diritti d'autore dei libri di Lapierre vengono infatti utilizzati per sostenere progetti umanitari, perché come ci ricorda un proverbio indiano citato all'inizio del libro: "Tutto ciò che non è donato va perduto". Un altro buon motivo per comprare questo libro. www.saggiatore.it