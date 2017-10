Città indiane

Si muovono in città, tra una città e l'altra, tra una regione e l'altra, si muovono per non stare fermi: un viandante ha diritto ad essere rifocillato, benedetto e rispettato da chiunque incontri e quindi spesso, in quei luoghi, la sua vita è migliore di quella di un sedentario. Per muoversi usano tutti i mezzi immaginabili e non, in città le suole dei sandali, i più poveri le piante dei piedi e poi cicli, motocicli, risciò a spinta, a pedale, a motore, taxi e bus, passaggi occasionali e tanto altro, come per i lunghi viaggi, quando salgono sull'Indian proud (l'orgoglio dell'India), la loro incredibile rete ferroviaria. Proprio per questo motivo le città indiane, di una certa dimensione, sono tra le più inquinate del mondo, il micidiale mix di miscela, kerosene e diesel produce una quantità di sostanze nocive incalcolabile e irrespirabile, benzene, piombo, ossidi di azoto e zolfo creano quelle particelle in sospensione (particolati), che si calcola uccidano almeno 20 persone al giorno nella sola India. Fortunatamente oggi almeno l'intenzionalità sta cambiando, fino a poco tempo fa, infatti, la non curanza nei confronti di questa situazione contribuiva al costante peggioramento nelle grandi e nelle medie città, oggi l'attivismo ambientalista della corte suprema indiana ha decretato l'obbligo di passare al metano per tutti i bus e di far funzionare elettricamente (a batteria) tutti i risciò, che saranno identificati con una striscia verde. E' solo un primo e piccolo passo che, da solo, certo non sarà in grado di migliorare la disastrosa situazione dei centri urbani hindustani, ma è un progresso importante, testimone di un'inversione di tendenza che, si spera, darà consistenti risultati in un futuro prossimo. Serena Penagini