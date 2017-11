Indice sviluppo umano, Italia 24esima

Il programma delle Nazioni Unite per lo Sviluppo (Undp) ha presentato a Copenaghen l'edizione 2011 dello Human Development Index, l'indice che rileva le condizioni di vita delle popolazioni di 187 paesi in tutto il mondo. Al primo posto c'è la Norvegia, seguita da Australia e Olanda. L'Italia si trova al 24esimo posto, mentre le ultime dieci posizioni sono tutte occupate da paesi africani dove a pesare di più, in negativo, sono i danni ambientali. L'indice prende in considerazione anche scolarizzazione, aspettativa di vita e distribuzione del reddito. Helen Clark, amministratrice dell'Undp, ricordando che l'indice quest'anno è dedicato a equità e sostenibilità, ha affermato che per migliorare la condizione dei paesi più poveri sono necessarie misure per contrastare i cambiamenti climatici e ridurre le disuguaglianze.