Indossa ciò che hai dentro. L’amore per l’ambiente e il corpo

Arte, cultura ed ecologia rappresentate in 20 scatti fotografici su tela, come quadri dove l'artista ritrae particolari di tronchi di alberi fotografati in Italia, Sud America, Inghilterra, India e Africa. Ogni corteccia racconta la sua storia, la storia del luogo e della terra in cui è cresciuta. Qui è stato presentato LifeGate Jeans, l'eco-jeans in cotone bio e tinto con puro indaco, che, come la corteccia l'albero, riveste il corpo della vita con un messaggio culturale di amore e armonia con l'ambiente. Spogliati dei pregiudizi. Un uomo e una donna o due uomini o due donne? Comunque ci si accompagni, l'amore non guarda in faccia ai pregiudizi. Spogliati con chi vuoi, indossa i jeans. In primo piano il corpo. Sul passante, foto del particolare di un tronco d'albero tratta dalla mostra fotografica di Albertina d'Urso 'life ZOOM'. Il protagonista è lui, l'albero, colonna portante di tante civiltà: casa, fuoco, imbarcazione, utensile. In primo piano il tronco, il suo corpo, qui al centro dell'attenzione, ascoltato, esaltato come espressione di vita. Più energia, più verde. In tutta la filiera di LifeGate Jeans LifeGate ha scelto di compensare le emissioni di CO2 prodotte, aderendo al progetto Impatto Zero® e utilizzando LifeGate Energy®, l'energia prodotta esclusivamente da sole, acqua, vento, terra. Amore per il mondo. In armonia con l'uomo e l'ambiente, LifeGate Jeans è realizzato in Italia. Il Denim viene prodotto con puro cotone bio certificato da coltivazioni senza uso di pesticidi. Per la tintura si utilizza puro indaco; per il lavaggio solo acqua e pietra pomice. Jeans, bottoni, rivetti, tutto è realizzato secondo i più alti standard di qualità e con certificazione Oeko-Tex. Amore per i valori. Ogni anno LifeGate devolverà il 5% degli utili di LifeGate Jeans a un progetto che diffonda consapevolezza. Nel 2007 sarà finanziata la pubblicazione di una collana - a opera dell'Istituto Lama Tzong Khapa di Pomaia (PI) - di libri, cd e video, sui grandi valori della vita.