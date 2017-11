Industria e design italiano: matrimonio in crisi?

Vico Magistretti in occasione della conferenza "BeLight" sostiene la fine ormai imminente dell'Italian design". Il dubbio è: credergli oppure no? L'Italian design, come molti sapranno, iniziò circa 40 anni fa dall'incontro tra alcuni designer milanesi, tra cui lo stesso Magistretti, e la produzione ovvero l'industria. Fu soprattutto l'industria dell'illuminazione del dopo guerra a far partire il "design made in Italy" perché proprio le lampade furono i primi oggetti ad essere disegnati. Successivamente si consacrò definitivamente sviluppandosi in tutti i settori dell'arredamento e del complemento. Ma perché secondo Magistretti il "marchio" italiano è destinato a finire? Forse per mancanza di idee o per mancanza di capacità di rinnovarsi e di stringere ulteriori legami con l'industria? Cerchiamo di capire il perché partendo proprio dall'oggi, ovvero dai giovani designer. Basta fare un giro al Salone Satellite, dove espongono, per capire che non c'è a di nuovo. Anzi, purtroppo non c'è a di migliorato rispetto all'esistente. Attraverso gli stessi processi mentali che contraddistinguono l'arte pittorica più approssimativa, si cerca di dare giustificazioni a delle forme astratte, semplicemente copiando e reinterpretando ciò che già esiste. Ma se questa è la tendenza dei giovani, cosa fanno le grandi aziende italiane? La maggior parte rimane legata ai propri stili. Solo alcune osano di più. Queste auspicano attraverso i loro oggetti un ritorno agli anni'70, alle forme circolari e ai colori un po' acidi del pop. La scelta probabilmente è dettata dal fatto che in mancanza del nuovo può essere utile ritornare a percorrere e a sviluppare strade vecchie. Diversamente dalle aziende legate all'arredamento quelle che hanno il maggior sviluppo sono legate all'illuminotecnica. Dopo una stasi durata alcuni anni esse stanni ritornando alla progettazione integrata tra luci e ambiente, sia a livello domestico che a livello urbano, lasciando intravedere quella che potrebbe essere una delle nuove strade per il futuro. Lo sviluppo delle interazioni tra uomo e ambiente (urbano o domestico che sia). Un ultimo accenno al binomio moda e design. Iniziato l'anno scorso prosegue anche quest'anno. Il limite è che la potente industria della moda non è per il momento creativa, ma si limita a utilizzare il design come decoro. Chissà forse in futuro sarà proprio questa l'industria che permetterà ancora lo stretto connubio tra i disegnatori e la produzione che Magistretti vede assottigliarsi sempre di più. Una cosa è sicura: nella maggior parte dei casi manca la chiarezza concettuale, che era veramente il carattere principale espresso dall'italian design. Ed è proprio questa la lacuna che si avverte oggi. Il concetto dell'oggetto creato dal designer deve essere facilmente trasmissibile, per esempio al telefono. Progettare sempre in stretto contatto con l'industria permetteva di giungere a un'estrema sintesi di chiarezza e semplicità, che riporta al vero valore dell'oggetto, dove niente, a differenza di oggi, era legato alla decorazione.

Tomaso Scotti