Influenza aviaria e vaccinazioni: “effetto boomerang”

Intervista a Attilio Speciani, noto immunologo, che ha lanciato un monito. C'è molta confusione intorno al tema delle vaccinazioni, e della relazione con la paventata epidemia di influenza aviaria. Il timore con questa "influenza" è la possibile trasmissione ad animali diversi dal pollo o dalle anatre... Ebbene, la sensazione è che ci sia una spinta commerciale, non solo scientifica, sulla vendita di vaccini. L'impiego della vaccinazione antinfluenzale classica - io rispetto le persone che credono fermamente che sia utile, mentre io mi riservo qualche dubbio - deve c'è un dato, pubblicato su riviste scientifiche importanti, che bisognava prendere in seria considerazione. Cioè, un possibile effetto dei vaccini è l'effetto immunosoppressivo. Per parlare alle persone: uno può fare la vaccinazione contro l'influenza normale, diventare un po' più debole, e beccarsi la malattia? Io sono convinto che l'influenza aviaria, qui, non se la prenderà nessuno. Esiste peraltro questo problema verificatosi in animali diversi dai polli: mentre gli animali non vaccinati che pure magiavano carni infette di pollo non si sono ammalati, gli animali vaccinati invece sì. Quelli che sono morti, erano solo quelli vaccinati. Una delle possibili cause è che la vaccinazione... determina un passaggio transitorio in una fase di non capacità di risposta - immunosoppressiva, di immunodeficienza - in cui l'organismo è un po' "sballottato", ed è potenzialmente più esposto alle malattie... Questa è una delle concause possibili. Bisogna che chi si occupa di medicina sociale, epidemiologia, politici, governanti, anziché lavorare solo verso l'orientamento "classico", "vacciniamo tutti perché è meglio". Quindi, la conclusione è nelle difese che il nostro organismo, con una sana alimentazione e la giusta integrazione, può già difendersi efficacemente. Come? Come mantere un sistema immunologico efficente? Ascolta l'intervista integrale. A Pier Luigi Lattuada, Direttore medico di LifeGate Clinica Olistica, abbiamo chiesto quindi "ma di fronte allo spauracchio dell'influenza, dell'epidemia, della pandemia, come risponde la medicina olistica? La società è malata di paura, la risposta è la fiducia. Fare leva su una paura infondata per vendere, significa cavalcare una tigre... perdente e malata. Il messaggio dev'essere questo: il nostro organismo è in grado di rimanere sano, e di difendersi, se non viene inoculato il virus... della paura. Paola Magni - Claudio Vigolo - Stefano Carnazzi