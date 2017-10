Infusi: come e per cosa prenderli

L'uso di rimedi erboristici è la forma di medicina più antica e diffusa nel mondo, ma è importante capire in che modo le piante possono essere benefiche e come vadano preparate affinché siano efficaci e non nocive. Si possono fare tisane con una gran varietà di piante. Gli infusi si preparano lasciando riposare le foglie e i fiori in acqua calda, appena al di sotto del punto di ebollizione. La dose normale per un infuso è di 50 grammi di erba essiccata per un litro d'acqua o 1-2 cucchiaini da tè di erba per una tazza d'acqua. I fiori e le erbe amare si lasciano in infusione 3-5 minuti, mentre le parti dure delle piante richiedono un'infusione di 10-15 minuti. Si filtra poi con un colino o un panno e si preme il residuo al fine di ottenere il massimo delle sostanze contenute nelle erbe. Depurativo Borragine sommità 20 g, Nasturzio crescione pianta 20 g, Tarassaco radice 20 g, Fumaria pianta 20 g, Cicoria radice 20 g, Cerfoglio pianta 20 g. Macerare il tutto in un litro di vino rosso per una settimana. Filtrare e somministrare 3-4 bicchierini al giorno. Insonnia Tiglio fiori 50 g, Arancio fiori 20 g, Valeriana radice 10 g, Camomilla fiori 20 g. Porre 5 grammi di miscela in 150 grammi di acqua bollente e lasciare in infusione per 20 minuti. Bere una tazza prima di coricarsi. Circolazione Bursa pastoris pianta 15 g, Hamamelis foglie 10 g, Salvia foglie 15 g, Calendula fiori 30 g, Artemisia pianta 30 g. Porre 5 grammi di miscela in acqua bollente. Riposare per un quarto d'ora, colare e bere 2 tazze al giorno. Digestione Cannella 10 g, China corteccia 20 g, Genziana radice 20 g, Anice verde frutti 10 g. Macerare il tutto per 10 giorni in un litro di vino marsala. Filtrare e conservare al fresco in una bottiglia scura. Bere un bicchierino dopo i pasti. Stipsi Tamarindo polpa 35 g, Liquerizia radice 45 g, Anice verde frutti 20 g. Lasciare riposare per 10 minuti 5 grammi di questa miscela per 100 di acqua bollente. Bere una tazzina la sera dopo i pasti. Cellulite Bollire 100 g di Edera Arborea tagliuzzata in un litro di acqua per un quarto d'ora. Applicare poi compresse molto calde di tale decotto sulle parti del corpo interessate, ripetere 2-3 volte e praticare massaggi dal basso verso l'altro.

Sonia Tarantola