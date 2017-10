Sintomi del Parkinson.

Sembra infatti che, oltre a ridurre il rischio di cancro a seno, polmone, pancreas, colon, bocca ed esofago, e a proteggere il cuore, le foglie del tè verde sarebbero in grado di annientare i radicali liberi che danneggiano le cellule del cervello. Lo dimostra uno studio condotto da alcuni ricercatori del Baylor College of Medicine di Houston, Usa e presentato al meeting dell'American Academy of Neuroscience di Denver. ''I nostri risultati per ora sperimentati sui topi vanno confermati sull'uomo'', ammettono gli esperti, che comunque si definiscono ottimisti come anche il portavoce della Parkinson's Disease Society, sono anzi curiosi di sapere ''quanto te' verde andrebbe consumato''.