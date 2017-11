Ingannare il tempo

"Il corpo è il libro del tempo". "Non si può ammazzare il tempo senza ferire l'eternità". Sono due dei numerosi aforismi che insieme a poesie, testi di canzoni, brani di prosa ruotano attorno ad un unico tema: il tempo. Si spazia dalle riflessioni dei filosofi e dei poeti, a quelle dei cantautori e degli scrittori di tutti i tempi, inclusi i lapidari motti latini che accompagnavano le meridiane: "Sine sole sileo" (Senza sole taccio), "Omnes feriunt, ultima necat" (Tutte feriscono, l'ultima uccide). Ma la poesia di "Ingannare il tempo" è racchiusa nei disegni di Gianni Chiostri, più un filosofo con la matita che un illustratore e umorista. Ad ogni pagina, i suoi schizzi arguti, pungenti e teneri lanciano intensi significati simbolici. Siamo noi quello spazzino delle ore perdute o il fabbricante di orologi, formato bolla di sapone? E come finirà l'atleta che corre sul quadrante, ma in direzione opposta alle lancette? Basta uno sguardo e diamo luce al pensiero, attiviamo un sorriso meditabondo. E se poi sul tram o dal dentista, tireremo fuori questo delizioso libricino, il tempo ci perdonerà senz'altro per averlo ingannato.