Ingannata con dolcezza

E' inevitabile: scrivendo della propria vita, si scrive di altre persone. Lo spettro della coscienza si allarga coinvolgendo amici, parenti, parenti dei parenti, insegnanti. Raccontare di noi stessi è raccontare anche qualcun altro, secondo il nostro parziale punto di vista, ovviamente. Angelica Garnett è la figlia di Vanessa Bell, pittrice inglese. A sua volta Vanessa è la sorella della scrittrice Virginia Woolf. Insomma, non siamo di fronte ad una famiglia comune. In questo libro Angelica cerca di analizzare se stessa, di ricomporre i pezzi del suo passato, riprendendo in mano, con timore e prudenza, ma anche con determinazione, il filo rosso dei suoi rapporti personali. Racconta la sua infanzia vissuta a Bloomsbury, quartiere centrale di Londra, che ai tempi era una sorta di calamita per artisti: proprio qui si ritrovavano pittori, intellettuali e scrittori. Una casa, un caffè letterario, che una bambina qual era Angelica non riusciva del tutto a mettere a fuoco. Ci prova ora, con queste pagine. Decide di riprendere in mano i fili aggrovigliati del proprio passato e di cercare di pettinarli. Di creare un tessuto liscio, compatto, che può essere indossato senza vergogna, senza timori. E' quello che più o meno ogni giovane donna cerca di fare giunta ad un certo punto della vita. Ecco, leggere questo percorso, onesto, umano della Garnett è un'emozione travolgente. Perché ci porta in un mondo artistico e ce lo fa vivere in maniera più umana. Perché ci parla della vita e degli atteggiamenti di una madre borghese e spesso possessiva e dei suoi tentativi da figlia di emanciparsi. Perché ci parla di una zia, Virginia Woolf, calandola in uno scenario decisamente quotidiano. Facendoci vedere i suoi difetti più naturali. Mostrandoci gli inganni, ma anche la dolcezza che sono sottesi ai rapporti. Una testimonianza storica, artistica, ma soprattutto umana. www.bcdeditore.it