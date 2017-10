L’Inghilterra verso la mobilità elettrica

Grazie all'accordo tra l'Energy Technologies Institute (ETI) e IBM, verrà studiato il potenziale impatto dei veicoli elettrici sulla rete pubblica britannica. Il progetto valuterà inoltre le infrastrutture necessarie per realizzare un mercato di massa per i veicoli elettrici e i veicoli ibridi plug-in (PHEV) nel Regno Unito. I tre progetti si concluderanno con oltre 11.000 punti di ricarica installati in varie aree a Londra e nel Sud-est, nelle Midlands e nel Nord-est, con una previsione di più di 3000 veicoli posseduti e guidati dai futuri consumatori. "I veicoli elettrici hanno l'enorme potenzialità di creare un sistema di trasporti più pulito, per aiutare la Gran Bretagna a raggiungere gli obiettivi di riduzione delle emissioni di anidride carbonica fissati per il 2050. Esiste tuttavia incertezza rispetto al ritmo di sviluppo dei veicoli, all'accettazione da parte dei consumatori e ai modelli di utilizzo e di carica. È importante per noi prevedere i possibili requisiti posti da questi sviluppi per il potenziamento della rete e la necessità di un'architettura intelligente", ha spiegato Jon Bentley, Energy & Environment Partner, IBM Global Business Services. Il passaggio alla mobilità elettrica sarà lungo e complesso, in quanto si dovrà valutare il potenziale impatto che la crescita della ricarica di veicoli elettrici potrebbe avere sulle reti di distribuzione dell'elettricità ed inoltre sarà necessario progettare una "architettura intelligente" dei dati e dei sistemi interconnessi, necessari per supportare le reti locali dei punti di ricarica dei veicoli elettrici collegati alle reti di distribuzione. Gli altri progetti valuteranno i vantaggi in termini economici e di emissioni di anidride carbonica, nonché i modelli di comportamento dei consumatori verso i veicoli plug-in. Nell'insieme, i progetti saranno destinati a dare forma ai sistemi per l'integrazione dei veicoli plug-in, tenendo in considerazione reti di elettricità, punti di ricarica e sistemi di pagamento, assicurandone la compatibilità in tutto il Regno Unito.