Inghilterra: “Proteggere gli agricoltori dgli Ogm”

Il governo inglese vuole varare una nuova legge per difendere gli agricoltori biologici dalle eventuali contaminazioni causate dalle piante transgeniche. Il ministro dell'ambiente Michael Meacher afferma che l'attuale legislazione è inadeguata a proteggere gli agricoltori biologici la cui attività potrebbe essere danneggiata dalla contaminazione da piante Ogm nelle vicinanze. Meacher sottolinea che anche le nuove norme europee sulla responsabilità che sono state proposte non sono sufficienti, quindi è necessaria una nuova legge nazionale. Peter Melchett, direttore della Soil Association, il più importante ente del biologico inglese, ha molto ben accolto la mossa: "La legge attuale non concede alcuna protezione per chi subisce perdite a causa della contaminazione del suo campo, del suo raccolto. Ci sono centinaia di agricoltori in USA e in Canada che hanno perso soldi - non vogliamo che succeda anche da noi." Questa legge solleverà probabilmente vigorose proteste da parte dei gruppi biotech. Stefano Carnazzi