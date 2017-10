Ingiusto accesso alle cure nel mondo

Siamo in tanti a credere che gli straordinari progressi scientifici che hanno portato al netto miglioramento del nostro stato di salute siano appannaggio dell'umanità. Purtroppo la realtà è ben diversa. Ogni anno nel mondo 15 milioni di persone muoiono a causa delle malattie infettive (il 90 per cento nei paesi in via di sviluppo). Un terzo della popolazione mondiale -2 miliardi di individui- non ha accesso alle cure sanitarie. L'accesso ai farmaci essenziali è negato per diversi motivi. Innanzitutto, il prezzo proibitivo dei farmaci brevettati. Inoltre, la ricerca medica pubblica o privata trascura le malattie dei poveri, in buona sostanza le malattie tropicali. Infine, la mancanza di profitti ha spinto le case farmaceutiche ad abbandonare la produzione di farmaci per le malattie che affliggono i paesi a basso reddito, lasciando sul mercato medicinali ormai inefficaci. Si può parlare di fatalità quando i farmaci in grado di curare esistono? Fonte notevole di profitti per le aziende farmaceutiche, i medicinali sono diventati un prodotto come un altro che risponde più a logiche di mercato che a criteri di sanità pubblica. Per la maggioranza della popolazione mondiale il prezzo da pagare è esorbitante. La salute è un diritto fondamentale di tutti. Non riconoscerlo in una parte del mondo significa metterlo in discussione per tutta l'umanità. Per questo, Medici Senza Frontiere, in collaborazione con una vasta rete di Ong locali e internazionali, è impegnata da tre anni per portare la questione dell'accesso alle cure all'attenzione dell'opinione pubblica mondiale e per inserirla nell'agenda politica della comunità internazionale. La Campagna per l'Accesso ai Farmaci Essenziali di MSF, cui è stato destinato il contributo del premio Nobel per la Pace del 1999, chiede ai governi di lavorare concretamente nella ricerca di soluzioni, recuperando la piena gestione delle politiche sanitarie. Di seguito i risultati ottenuti in tre anni di campagna: Riduzione del prezzo dei farmaci: la tri-terapia per un malato di AIDS non costa più 10.000$ all'anno, come all'inizio del 2000, ma 209$. Simili riduzioni sono state conseguite per i prezzi della cura contro la forma multi-resistente della tubercolosi e per le terapie contro la malaria. Produzione di farmaci efficaci: i bisogni mondiali di farmaci per la malattia del sonno sono assicurati per i prossimi 5 anni, grazie agli accordi raggiunti con l'OMS e la casa farmaceutica Aventis. Nuove terapie: la Campagna si è battuta per introdurre nuovi protocolli terapeutici (ad esempio, le combinazioni dell'artemisina con altri farmaci) contro la malaria, in troppi paesi combattuta solo con la clorochina, farmaco divenuto quasi ovunque inefficace. Ricerca e sviluppo: per promuovere la ricerca e sviluppo nel campo delle malattie tropicali, MSF propone una nuova iniziativa di responsabilità pubblica, la DNDi (Drugs for Neglected Diseases Initiative), creata insieme ad altri istituti di ricerca del nord e del sud del mondo. Barbara Galmuzzi