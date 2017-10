Ingredienti in etichetta

Molto spesso l'indicazione in ordine decrescente di peso nella tabella degli ingredienti non basta per informare il consumatore sulla qualità del prodotto che sta per acquistare. Ad esempio come scegliere tra due confezioni di wafer alla nocciola o quale yogurt alla frutta preferire? Per questo motivo quando nella denominazione di vendita (il nome del prodotto), si cita un ingrediente, questo deve essere chiaramente riportato in etichetta. Tornando ai nostri esempi, lo yogurt alla pesca dovrà indicare chiaramente la percentuale di pesca utilizzata. Se invece si tratta di ingredienti composti, come nel caso della crema di nocciole, l'etichetta dovrà riportare la percentuale di nocciole utilizzate, la percentuale di crema utilizzata, e, se presente in misura superiore del 25%, anche tutti i suoi componenti. Solo in caso il prodotto sia costituito da un unico ingrediente può essere omesso l'elenco degli ingredienti, a condizione che la denominazione di vendita sia identica, come ad esempio negli ortofrutticoli freschi che non abbiano subito trattamenti. Questo principio è esteso a tutte le caratteristiche citate nella denominazione del prodotto compresa la zona di origine che lo può rendere particolare. Attenzione a leggere bene, perché esistono delle scappatoie che possono facilmente trarre in inganno. Ad esempio non tutto il lardo di Colonnata è veramente... di Colonnata! Sicuramente non lo è se la dicitura riportata in etichetta recita lardo "tipo" o "alla maniera di " Colonnata. Ricordatevi che anche per gli alimenti venduti sfusi in panetteria, rosticceria, bar, gelateria e pasticceria esiste l'obbligo di elencare gli ingredienti utilizzati. In questo caso dovranno comparire su un unico cartello ben visibile all'interno del locale di vendita. Ma non tutti gli ingredienti utilizzati sono sempre indicati in etichetta. Di alcuni è consentito indicare solo la categoria di appartenenza (ad esempio oli vegetali idrogenati, grassi, aromi naturali, ortaggi, carni bovine, carni di volatili), altri, come i solventi di estrazione e i coadiuvanti, se non svolgono più alcuna funzione nel prodotto finito, possono essere omessi. Al posto del nome di additivi quali coloranti, conservanti, acidificanti, gelificanti e addensanti è possibile trovare il rispettivo codice europeo (un numero preceduto da una E). È bene però ricordarsi che alcuni sono considerati nocivi dall'Organizzazione Mondiale della Sanità se utilizzati al di sopra della Dose Giornaliera Accettabile (DGA); ma nessuna etichetta ha l'obbligo di indicare la quantità di tali sostanze. Un'ultima raccomandazione: fate attenzione alle etichette con la dicitura "senza conservanti". Infatti non è detto che non contengano altre categorie di additivi chimici, come edulcoranti, coloranti e aromatizzanti. Attenzione agli "aromi" non meglio definiti e agli "aromi naturalidentici": si tratta di aromi di sintesi; se invece compare la dicitura "aromi naturali" si tratta di sostanze effettivamente naturali. Quindi se desiderate acquistare prodotti privi di additivi cercate la scritta "privo di additivi chimici". Betty Pajè