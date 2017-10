“Inipi”, nel grembo di Madre Terra

La cerimonia dell'Inipi, meglio conosciuta come "Sweat Lodge" - Capanna Sudatoria - ha come scopo la purificazione di corpo, mente e spirito per giungere a percepire un nuovo senso del Sé. Questo rituale insegna a porsi in modo più rispettoso, amorevole e sacro verso ogni azione della nostra vita e verso ogni forma nell'Universo, rendendoci in tal modo consapevoli che noi siamo correlati a tutto e a tutti: "Mitakuye Oyasin" è uno dei saluti rituali tra i Lakota; letteralmente vuol dire "tutte le mie relazioni" e va inteso nel senso di "siamo tutti fratelli". Purificazione, rispetto, amicizia, gentilezza amore e gratitudine sono i sentimenti che più emergono durante la cerimonia e sono proprio questi che aprono la strada a una rinnovata forza vitale e a un nuovo modo di percepire la propria direzione, dando vita a visioni, nuovi progetti e scopi. Questa cerimonia che mi è stata "passata" da Sudhiro Coyote con infinito amore e rispetto per le tradizioni indiane, per me rappresenta qualcosa di assolutamente unico, speciale perché, pur così semplice nella sua essenza, essa è una forma sottile e potente di guarigione e trasformazione. Quando la conduco cerco di dedicare il rito - oltre che allo Spirito che permea ogni cosa in questa esistenza - anche e soprattutto al nostro profondo bisogno di lasciar andare il passato, con tutti i suoi vecchi schemi e condizionamenti, per aprire i nostri cuori a quello che è destinato ad essere un nuovo inizio, un nuovo modo di porci di fronte ai nostri propositi e scelte. E' un momento di profonda e toccante condivisione intorno al fuoco sacro, simboleggiante il grande potere creativo, un'opportunità di grande trasforma-zione e guarigione per noi stessi e per madre terra. Anatta Agiman