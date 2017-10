Il risveglio del corpo

Ognuno ha il suo risveglio personale. Una cosa è certa: sbaglia chi si alza in tutta fretta all'ultimo minuto per dormire di più! Certo, la sveglia resta un trauma lo stesso, ma forse qualcosa si può fare in tutta calma. Prendere coscienza con il corpo. Prima di alzarsi godersi il tepore del letto e lentamente iniziate a risvegliare le articolazioni partendo dalle dita delle mani e dei piedi, proseguendo poi con le gambe e le braccia. Piccoli movimenti di stiramento possono aiutare insieme a grossi sbadigli. La tappa successiva è sedersi sul letto e scendere prima con una gamba, poi con l'altra, infine alzarsi e spalancare la finestra per godere della luce e magari anche dell'aria. Sembrano dettagli banali ma aiutano il nostro corpo a ristabilire i parametri fisiologici che si devono riadeguare al nuovo stato di veglia: la temperatura e la pressione sanguigna aumentano per consentire a ognuno di "sistemare" la giornata a seconda dei propri ritmi. Il sottofondo musicale non può mancare mentre si beve un bel bicchiere di acqua calda, dolcificata con un cucchiaino di miele e uno di polvere di guaranà (tonico e energetico senza apportare calorie, diuretico, antinfluenzale). Una bella spazzolata a tutto il corpo regala un ottimo massaggio linfatico. Prima della doccia può essere piacevole... Prima della doccia può essere piacevole, oltre che altamente nutriente per la pelle, spalmare il corpo di olio (oliva, mandorle dolci, girasole, sesamo) insistendo sulle parti più callose e sulle gambe. L'idea della doccia calda-fredda è uno scoglio da superare, ma una volta che si riesce ad accettare un po' di freddo iniziale, la sensazione di calore e benessere ripaga dell'iniziale fatica. Inoltre i vantaggi di tale pratica sono la scomparsa di raffreddori e una sensazione di rinvigorimento e beneficio in ogni parte del corpo. Un'attenzione particolare deve essere dedicata alla pelle del viso, specchio della nostra anima, parte del nostro corpo più esposta all'ambiente. Possono bastare un paio di gocce di alcuni oli essenziali di lavanda, camomilla, sandalo, ylang ylang da aggiungere alla crema quotidiana (ottimo il burro di karatè da applicare la sera, prima di andare a dormire anche su collo, labbra e mani) per migliorare l'aspetto del viso. I capelli, come la pelle, perdendo facilmente salute e bellezza. Prima di lavare i capelli bisogna ricordarsi che una bella spazzolata potenzierà l'azione dello shampoo che deve essere utilizzato in piccola quantità, sciolta in un bicchiere d'acqua e mai applicato direttamente sui capelli, distribuito accuratamente su tutta la lunghezza e risciacquato abbondantemente, così come il balsamo. Si conclude con il momento più importante da un punto di vista nutrizionale della giornata: la colazione ricca di cereali e proteina da consumarsi in assoluto relax. Non dimentichiamo che oltre a giovare all'umore, una colazione completa ci sostiene nelle fatiche dell'intera giornata Certo, per concedersi tutte queste attenzioni è necessario organizzarsi, ma si sa, è questione di abitudine e il risultato è assicurato! Sonia Tarantola