Innocents: il nuovo disco di Moby

Ad annunciare l'uscita del nuovo album, atteso per il prossimo autunno, è stato lo stesso Moby con un video pubblicato sul suo canale YouTube. La voce del dj ci offre le prime notizie sull'atteso Innocents, undicesimo album dopo Destroyed uscito nel 2011. Il disco conterrà 12 tracce (tra cui anche il pezzo The Lonely Night, scritto in collaborazione con Mark Lanegan e pubblicato in occasione del Record Store Day 2013). Ma l'album vanterà un ampio numero di altre preziose collaborazioni, come quelle con Wayne Coyne dei The Flaming Lips, Damien Jurado, Skyler Grey, Inyang Bassey. Un altro nome di rilievo è quello di Mike 'Spike' Stent, a cui è stata affidata la produzione, conosciuto per le collaborazioni con Muse, Bjork e Massive Attack fra gli altri. Sul sito ufficiale Moby svela, inoltre, di essere lui stesso l'artefice delle immagini di copertina dell'album e del primo singolo ufficiale: il pezzo scelto è A Case For Shame, realizzato con la collaborazione di Al Spx, cantante canadese di origini etiopi a capo dei Cold Specks. E se volete un'anticipazione sulle sonorità che contraddistingueranno il nuovo album, oltre al singolo potete anche attingere dalla playlist Spotify compilata dallo stesso Moby che comprende le canzoni che lo hanno ispirato nella composizione di Innocents. L'unica nota dolente dell'annuncio è la conferma di ciò che il dj aveva già affermato qualche tempo fa: il tour che affiancherà l'album conterà solo tre concerti, tutti e tre a Los Angeles e in luoghi tanto vicini alla casa dell'artista ("le camere dei soliti alberghi sono noiose e logoranti") da poter essere raggiunti a piedi. Chissà se anche i pezzi di questo album saranno inseriti nella lista di canzoni disponibili sulla piattaforma Mobygratis.com (in realtà il pezzo scritto in collaborazione con Lanegan è già stato inserito): aperta dall'artista nel 2008 e rilanciata qualche giorno fa, Mobygratis.com permette a videomaker indipendenti e studenti di cinema di utilizzare oltre 150 brani dell'artista fra quelli estratti da album e bsides, per opere e progetti senza fini di lucro; unica clausola: eventuali profitti di un lavoro che includa un suo brano vengono interamente devoluti all'associazione animalista Humane Society.