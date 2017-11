Inquinanti nel pesce: la parola a Mario Tringali

Allarme pesce spada nei nostri mari: contengono anche DDT. A denunciare la presenza di inquinanti chimici in una delle più prelibate varietà di pesce è uno studio del WWF e dell?Università di Siena. Una notizia preoccupante, questa? Purtroppo certi inquinanti, come il DDT, sono ancora presenti nei pesci e in quantitativi allarmanti: non solo nel pesce spada ma anche nel tonno. Ma sono stati rilevati anche altri pesticidi, che si trovano nella catena alimentare, ovvero non vanno direttamente al pesce spada ma arrivano a lui attraverso le specie preda, come ad esempio l?acciuga. Come fanno questi inquinanti ad arrivare fin al pesce? Sono il risultato di scarichi tossici delle aziende chimiche o derivano dal nostro stile di vita quotidiano (detersivi, profumi) o ancora dai pesticidi in agricoltura che confluiscono nei fiumi? Come per i policheti (anellidi marini, vermi come lo spirografo) così per la stenella striata (cetacei) così per il pescespada (pesce) gli idrocarburi alogenati( PCB, HCB, DDE) sono contaminanti ambientali persistenti e distribuiti a livello globale. PCB è l?abbreviazione di policlorobifenili, composti chimici contenenti cloro utilizzati in passato nella sintesi di antiparassitari, erbicidi, preservanti del legno, vernici, solventi, disinfettanti, come plastificanti nella produzione di adesivi e come fluidi dielettrici nei condensatori e nei trasformatori elettrici, ed ancora oggi utilizzati per alcuni processi industriali. Le classi di isomeri dei PCB maggiormente rappresentati sono gli esaclorobifenili, generalmente usate in miscele nel bacino del Mediterraneo. Gli organi maggiormente colpiti sono: tiroide, adipe, milza. La risposta è che sono senza ombra di dubbio contaminazioni che derivano da scarichi incontrollati in mare di materie plastiche e derivati, di conseguenza dal nostro sistema di vita altamente consumistico. La cosa che deve farci riflettere è questa: davvero esiste un sistema efficiente di controllo discariche, ed in mare cosa si versa? Quali controlli vengono effettuati per quelle navi che scaricano in mare acque di sentina e cisterna? Tutto influisce a contaminare gli organismi all?apice della catena alimentare: uomo compreso. Esistono percentuali massime consentite per legge, al di sopra delle quali un pesce si considera "tossico"? Non si devono superare i 4,0 pg/g peso sul fresco. Direttiva 2002/69/CE Un esempio: su stenella le concentrazioni sono arrivate a 1213 pg/g (di PCB) su peso fresco nel tessuto adiposo sottocutaneo. Cosa può fare ognuno di noi, nel suo piccolo, per far sì che queste cose non accadano più? Maggior informazione sulle sostanze PCB che utilizziamo e poi immettiamo nell?ambiente come rifiuto. Avvicinarsi alla cultura dell?ambiente e accettare i consigli sulla sostenibilità alimentare. Cosa che in paesi come la Germania e i paesi bassi è all?ordine del giorno. Denunciare le discariche incontrollate da scarichi industriali, ed i rifiuti nei canali torrentizi (principale causa di sostanze di rifiuto d?uso pubblico). Ogni anno si riversano in mare enormi quantità di plastiche a causa di piogge torrenziali. Non si deve pensare solo al disastro per smottamento di terre ma anche a quello che si versa in mare dai sistemi torrentizi. A cura di Claudio Vigolo