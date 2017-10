Insalata di cous cous e verdure

Ingredienti 200 g di cous cous 1/4 di l. di acqua bollita 1 gambo sedano 200 g fagiolini 2 carote capperi di Pantelleria sotto sale olive nere a piacere prezzemolo olio extra vergine di oliva sale Preparazione Mettere il cous cous in una casseruola, coprirlo con l'acqua bollente leggermente salata. Cuocere per 15 minuti coperto. Lavare e preparare le verdure. Cucinare a vapore i fagiolini. Tagliare a bastoncini fini le carote e sminuzzare il sedano, che andranno aggiunti a crudo. Lavare bene i capperi e tritarli con il prezzemolo.. Quando il cous cous sarà cotto, trasferirlo in una terrina. Unire le verdure e il trito. Aggiungere l'olio e mescolare bene. Guarnire con le olive. Varianti Questa ricetta può essere preparata servendosi di miglio, orzo, boulgur. Notizie e consigli Il cous cous è il piatto nazionale dei paesi del Nord Africa. Diffuso in tutto il mondo arabo musulmano, si consuma tradizionalmente seduti in cerchio, raccogliendo il cous cous con un frammento di pane non lievitato, da un unico piatto di portata.