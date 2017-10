Insieme per il benessere, shiatsu e yoga

Shiatsu e yoga costituiscono insieme un binomio quasi inscindibile: entrambe queste pratiche, pur avendo origini diverse, hanno tuttavia comuni presupposti e concorrono ad un unico obiettivo; si basano su di una concezione energetica del corpo e possono proporsi in una sinergia particolarmente efficace. Anche se il paziente non ha mai avuto occasione di frequentare un corso di yoga, l'operatore dovrebbe comunque essere in grado di suggerirgli almeno le pratiche più semplici (a cominciare dall'uso della respirazione) e idonee a migliorare il suo stato di salute generale offrendogli, cosa di non poco conto, la possibilità di prendere in mano se stesso ad il suo problema, rendendolo partecipe e protagonista in prima persona della sua guarigione e, in definitiva della sua vita. Purtroppo, l'approccio occidentale alla salute e alla malattia non fa che portare la persona a delegare continuamente qualcosa o qualcuno all'infuori di se stesso, come responsabile del proprio benessere: dal medico al farmacista, dal terapeuta ai farmaci da ingerire copiosamente. Responsabilità individuale, informazione, educazione, collaborazione sono infatti lasciati solo alla volontà dei più coscienti e responsabili. Lo shiatsu deve essere una pratica altamente educativa: salute non è "guarire un sintomo" ma comprendere il perché si è incontrato "quel" sintomo sulla propria strada e, soprattutto, ritrovare il meglio di se stessi per saperlo affrontare con ben altra consapevolezza. Lo yoga (che, etimologicamente, significa appunto con-giungo e ri-unisco) aiuta a realizzare quest'incontro: conoscersi come parte attiva e collaborante al proprio benessere, mettersi in gioco direttamente, giorno dopo giorno per ottenere, con la guida di un "educatore" consapevole, la ri-educazione (dal latino ex-duco, porto in manifestazione), o la rinascita, delle nostre migliori potenzialità. Loredana Filippi