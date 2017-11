difficoltà di apprendimento

Tra i fattori più comunemente presenti nella persona con difficoltà di apprendimento, se ne distinguono due che rispondono bene e rapidamente alle risorse terapeutiche della Kinesiologia: si tratta dei programmi di autosabotaggio e della carente integrazione fra i due emisferi cerebrali. I programmi di autosabotaggio sono dei "copioni" a cui la persona inconsciamente si attiene. Ciò è la regola per ciascuno di noi: l'inconscio guida la maggior parte della nostra vita, e molto spesso la nostra (sopravvalutata) parte conscia si limita a giustificare scelte già fatte a livello inconscio. Si parla però di programmi di autosabotaggio quando l'obiettivo inconsciamente mantenuto è in contraddizione con l'obiettivo conscio, che quindi non riesce mai ad essere realizzato, pur senza comprenderne il perché. In Kinesiologia è piuttosto semplice individuare i programmi di autosabotaggio rilevanti, riportandoli in linea con gli obiettivi effettivamente mantenuti dalla persona. Questa specifica procedura kinesiologica risulta inoltre di grande utilità terapeutica in molti altri ambiti. Riguardo agli emisferi cerebrali, va notato che il cervello rappresenta nella sua unità ben di più della semplice somma dei suoi singoli componenti. Per poter beneficiare in maniera integrata delle differenti risorse dei suoi due emisferi, è dunque necessario che vi sia una appropriata comunicazione e collaborazione fra di essi. Ciò spesso però non si verifica, e lo stress può aggravare ulteriormente la situazione, dato che esso compromette la comunicazione nervosa tra gli emisferi attraverso il corpo calloso. Fortunatamente la Kinesiologia possiede molti strumenti efficaci per poter risolvere con facilità e rapidità una tale mancanza di integrazione. Diego Vellam