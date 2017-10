Bettye Lavette intervista

Intervista a Bettye Lavette La scena del crimine son i Muscle Shoals FAME Studios anche conosciuto come la "Miniera del Soul". In questo studio ci hanno registrato proprio tutti i pilastri della musica black. Nel 1972 Bettye registra "Child of the seventies" che la discografica di allora si rifiuta di pubblicare..scopriamo perchè, amori, paassioni e paura di una voce straordianria della musica americana In un intervista di Francesco Napoleone. Mercoledi 12 Giovedi 13 e Venerdi 14 Dicembre alle 10:30