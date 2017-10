Lella Costa, l’intervsista a LifeGate Radio

Il suo ultimo libro si chiama "La sindrome di Gertrude". Ci può spiegare questo titolo? Quello che ho pubblicato prima erano praticamente i miei testi teatrali. Questo è il primo e penso, per il bene dei lettori, che sarà anche l'ultimo, nel senso che non penso che ci debbano essere altri scrittori e altri libri in Italia. "La sindrome di Gertrude" è anche un po'la spiegazione del motivo per cui ho fatto questo libro, non riesco a dire di no, non riesco a resistere alle tentazioni, alle provocazioni, alle idee di incursioni in altri territori che non sono esattamente il mio e quindi la citazione di Getrude si riferisce alla monaca di Monza, la famosa "sventurata che rispose". I temi sono diversi, non parlo di tradimenti, ma di curiosità. In realtà lo considero una cosa anche molto femminile questa disponibilità a darsi alla sperimentazione delle cose. E' come dice il sottotitolo "quasi un'autobiografia" nel senso che racconto in capitoli brevi alcune cose che dicendo di sì ad alcune opportunità mi è capitato di incrociare nella mia vita. Alcune cose serie e importanti, altre assolutamente frivole come la mia adorata collezione di scarpe, per capirci. Gertrude diceva sempre 'sì'. A cosa lei, invece, vuol dire assolutamente no? Beh, come principi inderogabili sono sicuramente determinata a dire di no e a comportarmi di conseguenza innanzitutto a quello scempio scandaloso che è la guerra e in generale all'uso della violenza e della sopraffazione. E quindi ne consegue all'intolleranza, alla violenza, alla soppressione dei diritti , della dignità umana, della libertà, della pace, di tutte queste cose fondamentali. Nel mio specifico invece ho sempre detto no alle proposte che mi sono state fatte di candidature politiche, di carriera politica perché penso di fare un altro mestiere e penso di farlo perché ho imparato a farlo negli anni e credo che quando ci si vuole impegnare in un campo bisognerebbe prepararsi adeguatamente. Nel libro parla di alcuni incontri che sono stati molto importanti per lei. Ci può parlare di quello con Emergency? Quello con Gino Strada e con Teresa Sarti, che è stata moglie di Gino e che purtroppo non c'è più da qualche mese, è stato uno degli incontri della vita. Da loro ho imparato tantissimo, ma loro sono anche stati gli amici della vita, Gino lo è ancora e Teresa la porto nel cuore. E credo che avere imparato davvero e avere capito che non solo la guerra esisteva e ne esistevano tante forme non così lontano da noi, ma che soprattutto lo scandalo delle guerre contemporanee, come per altro ci aveva già raccontato Don Milani negli anni 60, non era esattamente una novità. Lo scandalo ulteriore è che nelle guerre contemporanee le vittime sono ormai per più del 90% i civili. La coscienza di ognuno dovrebbe avere una reazione. Io ho imparato che esistono questi orrori e credo che una volta che sai non puoi più tirarti indietro. L'impegno si può trasporre a teatro? Penso di sì, penso che non sia obbligatorio. Penso che quando uno fa teatro debba fare innanzitutto un buon teatro, un bel teatro, un teatro che incanta lo spettatore, che lo affascina, che lo incuriosisce, che lo diverte, che lo fa pensare, ma soprattutto dev'essere la confezione di uno spettacolo con tutti i crismi e tutti i canoni. Poi è facoltativo metterci dei contenuti, ma che devono secondo me sempre essere secondari, o comunque non devono stravolgere quello che è il passo, la musica della narrazione teatrale. Cerco di farlo, per me è importante dire alcune cose, ma se scelgo di dirle in teatro è più importante il modo in cui le dico in quel momento e in quel contesto. Poi in altre situazioni, più decisamente connotate socialmente, civilmente, politicamente, allora posso essere libera di esprimere magari anche le stesse cose, ma in un'altra forma, ma sul palcoscenico si deve innanzitutto rispettare il palcoscenico stesso. Si rende sempre più urgente ripensare ai nostri stili di vita. Le nostre abitudini quotidiane hanno un impatto sull'ambiente e si rende sempre più necessario ripensare ai nostri stili di vita. Anche lei si è messa in discussione, ha ripensato al suo stile di vita, a quello della sua famiglia? Ma devo dire di sì, anche perché mi è capitato anche recentissimamente di essere invitata a fare la presidente della giuria a Padova a una manifestazione organizzata dall'ARPAV ( ndr Agenzia Regionale per la Prevenzione e protezione Ambientale del Veneto) che si occupa di sviluppo sostenibile ed era un concorso per realizzazioni di video rivolti a ragazzi delle scuole superiori o a giovani fino ai 27 anni. Devo dire che mi ha molto colpito la qualità di questi lavori anche perché erano messaggi molto chiari, molto forti, non fraintendibili e non procrastinabili. Per esempio per quello che riguarda lo spreco dell'acqua, lo spreco in generale, l'attenzione a non buttare via, a consumare consapevolmente, a cercare di sapere esattamente cosa succede ogni volta che lasci acceso un interruttore o non stacchi la spina di un elettrodomestico è una piccola presa di coscienza. Ma insomma non beviamo più l'acqua di bottiglia, beviamo l'acqua di rubinetto grazie anche a una mia figlia che è molto sensibile a questi temi. Sono piccole attenzioni che se ognuno di noi facesse nel proprio ambito qualche miglioramento o almeno un non peggioramento lo comporterebbero. C'è una parola una frase o un'espressione che le sta a cuore? In generale mi piacerebbe che si facessero dei presidi intorno alle parole importanti. Una delle frasi che mi porto dietro da molti anni che è una frase del "Mestiere di vivere" di Cesare Pavese, mi sembra che racconti molto bene uno stato prolungato della vita ed è: "Ci si accorge di non essere più giovani quando dire un dolore lascia il tempo che trova". Mi piacerebbe in questo senso poter godere di una giovinezza molto prolungata. Le proponiamo ora un gioco di associazioni di idee a partire da alcune parole. Famiglia- . Credo che intorno alla parola famiglia ci sia un enorme equivoco e anche un po'doloso a volte. Cioè si ritiene che la famiglia possa essere e debba essere solo una, per altro sancita da principi che non sono niente affatto eterni, perché poi se vai a vedere anche solo com'era il matrimonio nel Medioevo cambia tutto. Io credo che invece abbia ragione il protagonista di un film di Walt Disney "Lilo&Stitch" che è Stitch, animaletto extraterrestre molto cattivo, quando arriva sulla terra che dopo aver vissuto con due sorelle hawaiane, quando lo stanno per riportare sul suo pianeta dice: "Famiglia vuol dire che mai nessuno viene dimenticato o abbandonato". A me piace pensare che la famiglia sia quella cosa lì. Donna- A me viene da dire mondo, viene da dire storia, viene da dire forza, bellezza. Terra. Ovviamente madre. Direi che non posso non pensare che la donna sia la migliore dimostrazione che si possono avere molteplici talenti per la vita. E se posso citare John Lennon, nonostante tutto ancora oggi "woman is the nigger of the world", ancora oggi le donne sono i "negri", gli ultimi del mondo. Intorno alla battaglia per il possesso e il controllo delle donne si giochi il futuro del mondo. Felicità- Credo che non possa esistere se non è condivisa con gli altri. Non può esistere una felicità individuale, singola, soggettiva e chiusa in se stessa. Si può essere felici solo se c'è una condivisione. Lettura- Meraviglia assoluta. I più bei viaggi della mia vita. Romanticismo- Credo che sia una parola molto abusata e il più delle volte non si capisce bene che cosa voglia dire. Credo che troppo spesso venga intesa come una strana cosa tra l'essere melensi e l'essere un po'demodé, un po'fuori moda o comunque essere consumatori di prodotti di cioccolato e acquistare cuori e fiori il 14 di febbraio. Essendo stato uno dei movimenti letterari e non solo più significativi dell'Ottocento, mi dispiace un po'che sia stato ridotto a questo. Ascolta l'intervista