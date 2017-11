Leo Hickman: mamma mia che caldo!

Leo Hickman è un giornalista del quotidiano inglese "The Guardian", su cui cura la rubrica "Ethical living". È conosciuto in Italia anche per i suoi articoli pubblicati sul settimanale "Internazionale" ed è autore di libri sul consumo consapevole e sul turismo critico. Lo abbiamo intervistato e ci ha parlato del suo ultimo libro "Mamma mia che caldo che fa. Il clima sta cambiando: come possiamo rimediare". Nel suo ultimo libro ha provato a spiegare il cambiamento climatico ai bambini. Da dove nasce questa idea? Ho sempre pensato di trattare questo tema con i bambini, se è la cosa giusta da fare e a quale età si debba iniziare a parlare loro di cambiamento climatico. Se è un problema, probabilmente i bambini devono sapere in cosa consiste e anche quali potrebbero essere le soluzioni, perché probabilmente riguarderà la loro generazione molto più della nostra. Ecco perché sono sempre stato interessato a questo fatto, sul come comunicare un argomento così difficile ai bambini. Il cambiamento climatico è un tema molto complesso e tecnico. Come è riuscito a spiegarlo ai bambini? Devo ammettere che è stata una cosa difficile da fare come scrittore, direi anche che forse è stata la cosa più difficile che ho mai fatto come scrittore e come autore. Ho dovuto prendere una materia molto complicata e deprimente e cercare di portarla ad un livello base, usando l' espediente del raccontare una storia in sezioni molto brevi e con piccole storie. Ho usato elementi con cui i bambini hanno familiarità, piuttosto che parlare esplicitamente di gas serra , cosa che ho comunque fatto nel libro, ma cercando di non scendere in nessun particolare tecnico. Ho provato a parlare del mondo attorno ai bambini, del tempo, degli animali, del paesaggio, delle piante e di ciò che i piccoli possono capire e ho provato a introdurre l'idea che il nostro clima ora sta cambiando e probabilmente questo cambiamento continuerà. Com'è composto il suo libro? Come coinvolge i bambini? Il libro inizia molto semplicemente, con una delicata introduzione alla storia della Terra e poi porta alla storia del nostro pianeta nel corso di miliardi di anni, per mostrare come noi umani non siamo sul pianeta da molto tempo e per mostrare l'impatto che abbiamo creato in un così piccolo lasso di tempo. Ho parlato della scienza del cambiamento climatico, delle diverse ragioni per cui sta avvenendo, soprattutto perché bruciamo combustibili fossili, ma anche per altri aspetti. Successivamente il libro si sposta sulle implicazioni del cambiamento climatico, su cosa succederà se non fermiamo tutto questo e ho parlato dell'impatto che avrà sulle nostre vite. Il libro finisce con una nota positiva sulle soluzioni, grandi soluzioni a livello globale, ma anche piccole soluzioni in cui i bambini stessi possono essere coinvolti e sentire che sono connessi alla storia e che possono avere un ruolo attivo in essa. E' importante che psicologicamente i bambini, dopo aver letto il libro, capiscano che possono essere una parte della soluzione. La sua esperienza di padre ha influenzato la stesura del libro? Ho tre bambini di 2, 4 e 6 anni. La più grande sta iniziando a parlare di alcune di queste tematiche attraverso ciò che sta imparando a scuola e generalmente è aumentato il suo interesse e qualche volta anche la sua preoccupazione. Qual è il momento giusto per parlare ai bambini di queste tematiche? Direi che mia figlia ha sei anni e probabilmente questa è l'età in cui iniziare a parlarne. Non bisogna spaventare i bambini, terrorizzarli e nemmeno confonderli parlando di temi complicati. Credo che sia meglio creare rispetto nel mondo che li circonda: rispetto e interesse per la natura. Poi altre questioni più grandi si affrontano dopo, forse intorno ai 9 anni; il libro infatti è scritto prevalentemente per bambini dai 9 ai 12 anni. Spera che il suo libro diffonda responsabilità nei bambini? Lo spero! Penso che oggi i bambini a scuola parlino molto di ambiente, di riciclo, di spreco, di natura, di uccelli, di insetti. Io penso che sia giusto parlare ai bambini di questi temi a scuola e che sia giusto continuare a parlarne quando diventano più grandi. Ma credo che, specialmente coi bambini piccoli, lo si debba fare molto delicatamente, parlando loro della bellezza della natura, cercando di creare un senso di rispetto, proprio come facciamo in tutti gli altri campi quando li educhiamo. Cerchiamo di creare dei buoni cittadini e credo che la questione ambientale sia proprio parte della formazione di buoni cittadini. Ascolta l'intervista Leggi la recensione del libro su LifeGate Magazine