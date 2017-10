Intervista a Marlon Roudette

Intervista a Marlon Roudette Strumenti tradizionali e sofisticati computer a crearne le sonorità. Scritto nel backstage di un concerto, in una vecchia fattoria inglese, in un campo profughi in darfour, sui sedili di un bus. I Mattafix danno musica al progetto Save Darfour con la bellissima "Leaving Darfour" e parlano di loro amici trascinati sul fronte Israelo-Libanese in "shake your limbs". Tutto questo e molto di più nell'intervista di Francesco Napoleone. Mercoledi 5 Giovedi 6 e Venerdi 7 Dicembre alle 9:30