Intervista a Roberto Testini Il primo cd della band è stato trasmesso da oltre 100 emittenti radiofoniche blues in America, oltre che in Brasile, Argentina, Inghilterra, Australia, Francia, Belgio, Lussumburgo e Danimarca, e ha vinto il Premio come Miglior Progetto Blues e l'Oscar del Mediterraneo per la musica, per aver portato il blues italiano all'estero. Abbiamo parlato un paio d'ore ad un tavolino di un bar e tra una chiacchierata e l'altra abbiamo sorseggiato un ottimo… Caffè Espresso. Ciao Roberto, ti definisci più blues o rock? Sono un rockettaro con un'inguaribile malattia: il blues. Non posso mai dimenticare l'inizio della mia avventura musicale; il 1979. Ero presente al primo concerto dei Police al Vigorelli di Milano e al famoso concerto di Santana con bombe molotov e bulloni. Ero un sognante diciassettenne che partecipava alle manifestazioni per poi a andare a guardare negli scaffali del New Cary di Via Torino se c'erano dischi di Muddy Waters e B.B. King. Perché hai iniziato a suonare? Non è stata una decisione……..ma una necessità. C'è stato un uragano che mi ha investito conducendomi verso mete a me completamente sconosciute, con l'unico scopo, forse, di farmi capire che la musica era la mia vita e la strada che avrei dovuto percorrere. Quali sono state le tue influenze musicali maggiori? Gli straordinari assolo di Santana, di Wes Montgomery, di T-Bone Walker e di Django Reinhardt. Credo che questi siano tutt'ora le influenze che ispirano il mio stile. Ma mi piace anche ascoltare il rock sinfonico dei Kansas, il blues di Pino Daniele e Sting. "CAFFE' ESPRESSO". Cosa rappresenta questo tuo ultimo lavoro? Caffè Espresso è un progetto che mi permette di mantenere la mia italianità suonando all'estero. La musica che scrivo si basa su una componente fondamentale; il mix fra le ritmiche di New Orleans e quelle cubane, per ottenere così il blues latino. Latino non solo perché ci sono le percussioni ma anche perché c'è la pura anima latina che traspare inevitabilmente, con tutta la sua carica e il suo inconfondibile calore. Negli States, in Brasile, in Argentina, in Australia e molti Paesi Europei il cd ha avuto un grandissimo successo. Per oltre 3 anni abbiamo girato in lungo e largo raccogliendo consensi di critica e pubblico. I concerti si sono susseguiti sui palchi dei festival blues più importanti mentre il nostro nome ha acquistato sempre maggiore notorietà. "Caffè Espresso" una delle parole italiane al mondo più conosciute e pronunciate, impossibile non ricordare……In Italia stiamo iniziando ora a farci conoscere, sapendo che la strada sarà molto difficile. Ma questo non scalfisce minimamente la mia idea di proseguire nella direzione del blues latino, perché io mi rappresento molto in questo progetto e il blues latino rappresenta me. Sono promotore di un genere nuovo il Blues Latino appunto e questo è lo stile di Caffè Espresso. Un grande musicista di New Orleans, Walter Wolfman Washington, mi ha chiesto di scrivere un pezzo per lui che abbia le caratteristiche del blues latino di Caffè Espresso; questo è uno dei riconoscimenti più importanti che abbia ricevuto. Suoni spesso all'estero quindi. E in Italia? Si, suono spesso all'estero e amo farlo perché mi permette di tornare in Italia con i polmoni pieni di ossigeno. All'estero quando suoni bene, è evidente che ciò venga riconosciuto e premiato molto più che in Italia, e la sensazione di essere considerato un professionista è un dato di fatto, confermato dai numerosi inviti ad esibirti. Il contrasto forte che vivo come musicista è quello di essere nato in un paese ricco di tradizioni e povero di presente, dove poco viene fatto per far emergere proprio il presente. Oltre 20 anni di carriera e molti dischi all'attivo, qual'è il progetto che ti manca e vorresti realizzare? Nonostante siano tante le esperienze che ho vissuto e tanti i progetti che ho realizzato, c è la volontà di realizzarne in ogni momento di nuovi: perché è questo il modo di indagarmi, di mettermi in discussione, di emozionarmi ogni volta in maniera nuova. Per me essere musicista vuol dire NON dare mai niente per scontato a chi mi ascolta e a me stesso…. In ogni caso mi piacerebbe scrivere le musiche per il prossimo film di uno dei miei miti cinematografici, Carlo Verdone. Registri i tuoi cd in Italia o preferisci andare all'estero, magari nelle zone che influenzano il tuo sound? Ho suonato in molti paesi stranieri e questo mi piace sempre moltissimo, ma le registrazioni sono sempre state fatte a Milano, anche quando ho inciso brani con artisti americani. Quando sono in studio riesco ad isolarmi dal contesto. New Orleans, l'Africa, l'America Latina, sono dentro di me, sempre……indipendentemente dal luogo in cui mi trovo e quando suono è come essere in quelle terre lontane, eppure così vicine quasi da sentirne gli odori…….. So che nella tua lunga carriera hai collaborato con molti artisti di calibro internazionale. Con quale artista vorresti suonare, un tuo idolo che non hai ancora raggiunto… Ho suonato in jam session o concerto, con tanti artisti americani e questo mi fa sentire molto orgoglioso di aver vissuto in un periodo storico molto vivo dal punto di vista musicale. Oggi mi piacerebbe avere l'opportunità di collaborare con Sting che trovo molto vicino a me come modo di vedere la musica, ma anche Neffa mi piace molto, lo trovo molto bluesy! Il mio grande idolo rimane comunque sempre Carlos Santana che ho avuto il piacere di conoscere e suonarci insieme. Cosa rappresenta per te Carlos Santana? Il mio rapporto con Santana è molto particolare e intenso perché il suo modo di suonare la chitarra e di interpretare la musica è esattamente il mio. Lui un giorno mi ha detto:" la musica è l'acqua, la gente sono i fiori e noi siamo un annaffiatoio;la gente viene ai concerti per sentire la musica che suoni e non per vedere te, quindi non pensare mai di essere l'acqua perché altrimenti hai sbagliato mestiere". Io penso esattamente la stessa cosa…. La sua musica riesce a toccare delle frequenze dentro di me che fanno scattare una molla particolare. Quando sono un po' giù metto un suo disco o vedo un suo video e tutto torna come prima. Sogno di avere la possibilità un giorno di ascoltare uno dei miei pezzi inciso su uno dei suoi prossimi dischi. La tua musica è influenzata dalle numerose culture dei popoli mediterranei, hai mai pensato di collaborare a progetti di musica tradizionale italiana? Mi piace molto la musica popolare perché rappresenta la tradizione di un popolo. Quella italiana ha in se tutti i colori, i suoni e i ritmi della musica che piace a me. In passato, quando organizzavo concerti per il locale milanese Blues House, avevo dedicato la domenica sera alle danze popolari con musica dal vivo. Ogni volta veniva una band da una regione italiana diversa e la gente seguiva il concerto ballandone le danze tipiche. E' stata un'esperienza positiva che consiglio a qualsiasi locale che abbia una programmazione live. In ogni caso non ho mai pensato di collaborare con un gruppo di musica folk anche se è inevitabile inserire nelle composizioni ciò che hai assimilato dalla tua terra. Pensi che la buona musica possa migliorare l'ambiente in cui viviamo? Hai mai pensato di produrre un progetto che avesse come scopo anche la sensibilizzazione ambientale? Questo è un argomento delicato che oggi ci coinvolge tutti. Lifegate sicuramente svolge una parte importante in tutto questo ed io sono molto vicino alla filosofia che muove la radio e la sua diffusione, ma noi tutti siamo una goccia nel mare anche se il mare è fatto di gocce. Non esiste la buona musica; esiste la musica che piace e quella che non piace perché la musica è solo aria che si sposta ed incontra un ostacolo, che sei tu. La musica serve sempre e non solo all'ambiente. Immagina un mondo senza suoni! L'ambiente è come un bambino; tutto quello che fai ti ritorna e noi dobbiamo crescere tanto da questo punto di vista, perché questo mondo è l'unico che abbiamo e lo dobbiamo curare come una piccola creatura. Life in Blues, lo storico programma di blues di LIFEGATE RADIO… e di Fabio Treves cosa mi dici? Fabio è un amico oltre ad essere una persona che ammiro per aver sempre portato avanti il blues in Italia. Ricordo nei primissimi anni 80 un concerto che facemmo in favore di Cooper Terry, per arrivare a due anni fa, la colonna sonora di una trasmissione intitolata "El shur Ernest" prodotta dall'amico regista Dario Barezzi, dove io ho scritto la musica e suonato la chitarra e lui si è esibito con la sua inconfondibile armonica a bocca, cantando in un disinvolto milanese. Ne è venuto fuori un country blues in milanese fantastico!