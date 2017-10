Intervista ad Alessandro Haber

Intervista ad Alessandro Haber Una vocazione, quella dell'attore, nata a 5 anni e realizzata per la prima volta, a 17. Un talento eclettico e trasversale che si è dato al cinema, al teatro, alla musica. Un repertorio di personaggi interpretati e di collaborazioni incredibile: da Bertolucci ai Fratelli Taviani, da Nuti a Bellocchio, da Pupi Avati a Pieraccioni. "Sono pazzo del mio lavoro, per me è come scopare, anzi è meglio per molti aspetti perché è una passione che non ti tradisce. Adesso poi è come se avessi molte donne: il cinema, il teatro, la musica. Uno splendido harem che non mi abbandona mai". Inizia così la nostra intervista con Alessandro Haber che sta vivendo una stagione intensissima. Da ottobre è in vendita il terzo disco come interprete dal titolo "Il sogno di un uomo"; scritto da Giuseppe Fulcheri e Sasà Flauto. Al cinema è uscito il suo primo film da regista "Scacco pazzo", film dai difficili trascorsi di distribuzione, ma candidato al Nastro d'Argento e in probabile ri-uscita a breve -, e, quasi in contemporanea "La rivincita di Natale" di Pupi Avati, con Diego Abatantuono. Noi lo abbiamo raggiunto in una tappa della tournèe teatrale di "Bukowski - Confessione di un genio". Uno spettacolo notturno, viscerale dove Haber interpreta egregiamente un Bukowski vecchio, alla fine del suo viaggio che ricorda una vita che ha elogiato l'eccesso e sbeffeggiato il buon senso. "E' nato un connubio fortissimo tra me e Bukowski, una strana commistione di anime, di pelle, di sapori e di odori. Come due pezzi di puzzle che si incastrano perfettamente." Anche l'ultimo disco "Il sogno di un uomo" ha un legame molto forte con Bukowski, non solo per le due canzoni inserite nello spettacolo. "Puoi metterci tutto nella musica: essere cantante, ma anche attore. Con la musica riesci a comunicare con tutti nello stesso momento. La musica potrebbe salvare il mondo perché è un linguaggio che capiscono tutti". Il primo disco, "Haberrante" risale al 1995. Un album speciale, una vera e propria sorpresa per pubblico e critica "mi ha scoperto Mimmo Locasciulli. Io non scrivo musica, la interpreto. Per me hanno scritto De Gregori, Fossati, Castelnuovo, Kuzminac, ma anche Bentivoglio e Virzì". Siamo abituati a vedere il percorso inverso: cantanti che diventano attori. L'"eccezione" Haber è notevole. Abituato ad entrare profondamente nelle storie che racconta sul palco o dietro una telecamera, riesce a portare tutta la toccante umanità del suo essere attore nella musica. Le canzoni in quanto storie ed emozioni diventano vicine, plausibili, coinvolgenti. Il suo cavernoso vibrato, lo stile sgraziato le rendono commoventi, ricche di mille sfumature. "Sono stato il primo a non recitare, ma a vivere i personaggi. Odio l'accademia. Quelli che recitano, rotondi, aulici, sono morti. Sul palco bisogna vivere, anche il difetto può essere propositivo". Una passione quella per la musica spasmodica, come tutto il personaggio Haber. Ma che non riesce a far accantonare il teatro, così come non ci è riuscito il cinema "i più scoprono il cinema e abbandonano il teatro, io mai. Per me il teatro è un bisogno, perché solo qui mi sento realmente creatore di quello che faccio. Al cinema c'è un direttore d'orchestra. A teatro sei responsabile, sei tu che cavalchi la bestia. Sono un attore geneticamente propositivo, che non aspetta istruzioni dalla regia, ma butta sul palco tutta la sua vita, il suo vissuto, la sua esperienza". Additato da alcuni come un maestro, ad Haber si accosta spesso il cliché di "genio e sregolatezza". "Lascio giudicare gli altri. Il genio è quello che si fa toccare. Io sono un artista strano, originale, ma sul palco sono implacabile, pignolo e preciso allo sfinimento, non ho mai perso un giorno di lavoro, sono sempre costruttivo. Ho un brutto carattere, ho litigato sul palco, ma mai per andare via. Non me ne frega niente dei posteri, voglio giocare adesso, voglio consumarmi adesso". Pamela Maffioli - Caporedattore di A teatro la rappresentazione di "Bukowski - Confessione di un genio"-