Intervista ai Portico Quartet

Il quartetto londinese Portico Quartet è formato da quattro giovani musicisti che suonavano per le strade di Londra e che propongono una musica sospesa tra jazz minimalista, elettronica e influssi ritmici africani. Nel 2007, con il loro album di debutto "Knee Deep in the North Sea", sono riusciti ad attirare l'attenzione dei più illustri critici musicali inglesi e ad essere candidati per l'ambitissimo Mercury Music Prize. Non è quindi un caso che siano stati assoldati dalla Real World di Peter Gabriel, etichetta di musica world con la quale hanno pubblicato quest'anno il loro secondo album "Isla", sotto la supervisione del produttore dei Radiohead John Leckie. A rendere ancor più particolare il suono dei Portico è l'uso dell'hang, un insolito strumento dal suono ipnotico. Massimo andreozzi de lasituazione ha intervistato Nick Mulvey, che nella band suona proprio questo strumento. Come mai questo nome, Portico? Il nome Portico nasce cinque anni fa, all'inizio della nostra avventura assieme, quando suonavamo per le strade di Londra e ancora non avevamo un nome. Un uomo che organizzava un festival a Bologna ci ha sentiti e ci ha invitato a suonare. Così siamo partiti per Bologna, dove abbiamo suonato ben tre volte divertendoci molto, e la terza sera è iniziato a piovere, così abbiamo dovuto suonare sotto un portico. In quell'occasione è venuta molta gente. È stata un'esperienza fantastica e abbiamo deciso così di chiamarci Portico Quartet. Ho letto che prima di pubblicare il vostro album di debutto vi dilettavate a suonare fuori del National Theatre per attirare l'attenzione dei passanti. Come era la vostra vita e la vostra musica allora e come è la vostra vita e la vostra musica oggi? Beh, era un bel periodo allora ed è un bel periodo anche adesso. All'inizio eravamo tutti studenti universitari ed era un passatempo suonare per le strade di Londra. La cosa ci divertiva molto: avevamo dato vita a qualcosa di nuovo rispetto alle altre band locali ed eravamo desiderosi di fare progressi. Ora il feeling è lo stesso, ma abbiamo più possibilità di crescere, di farci conoscere e di suonare per un anno intero in giro per l'Europa. È la realizzazione di un sogno. Cosa è cambiato di più? Cosa è cambiato di più… Probabilmente la musica. La musica si è trasformata per adattarsi ad un palco più ampio, per sentire uno spazio più grande. È sempre in evoluzione ed in cambiamento. Come siete entrati in contatto con l'etichetta Real World? Sono stati loro ad entrare in contatto con noi. Gli era piaciuto molto il nostro primo disco. Li abbiamo incontrati e la Real World ci è sembrata una buona casa per i nostri prossimi lavori. Come definiresti la vostra musica? Non penso che io debba definire la nostra musica. Ciò che mi piace di più quando provo a descrivere la nostra musica è che attorno ad essa si apre sempre una conversazione, perché è impossibile spiegarla con una sola frase. È un viaggio nello spazio che racchiude musica minimalista, jazz, elettronica ed altre suggestioni… ma non ho una semplice definizione! Cosa possiamo trovare nella musica non-occidentale che a noi manca? Wow! Amo come in alcuni Paesi dell'Africa Occidentale la musica sia strettamente connessa alla coscienza sociale: la musica è sempre legata ad un messaggio. Questa è una bella ispirazione! Noi occidentali percepiamo la musica africana come un'esperienza non parlata e non letterale perché non ne capiamo il linguaggio sottostante. Appare chiaro, così, un modo differente di interagire con la musica. E questo aspetto è molto importante per noi perché la nostra musica non è definibile con le parole. Che strumento è l'hang? E come l'hai scoperto? L'hang è un nuovo strumento melodico, inventato in Svizzera nel 2000. L'abbiamo scoperto cinque anni fa, quando avevo 19 anni, al festival musicale Womad a Reading, in Gran Bretagna. Eravamo lì per piacere. Abbiamo sentito il suono di questo strumento e io me ne sono innamorato. È una specie di cugino dello steel pan, uno strumento percussivo caraibico. Va però aggiunto che l'hang è anche influenzato dalla musica gamelan balinese, musica che io e Jack abbiamo studiato all'università. Cosa ha aggiunto la produzione di John Leckie al suono del vostro ultimo disco Isla? Lavorando con John Leckie, che è un producer rock, ciò che volevamo era dare più corpo alla musica, più pienezza al suono. La sua esperienza e la sua età hanno fatto la differenza: quando abbiamo registrato avevamo 23- 24 anni, con un solo disco alle spalle. Mentre lui ha prodotto molti album di successo, passando per generi musicali diversi. John è una persona calma che sa infondere sicurezza. È stato di grande aiuto perché durante la registrazione è riuscito a farci vedere le soluzioni migliori durante i momenti di incertezza. Che sensazioni avete provato nel suonare dentro i mitici Abbey Road Studios? È stata un'esperienza incredibile! Eravamo molto focalizzati sul nostro album quindi non c'è stato molto tempo per pensare ai Beatles, ai Pink Floyd o alla storia di quel luogo. Tutto era speciale, ma avevamo molto da lavorare. Là dentro si ha l'impressione di essere in in una realtà a metà strada tra un laboratorio e una cattedrale. E questo è molto buono per creare musica. Nelle vostre produzioni si sente sia l'influenza ritmica dell'Africa che l'impalpabilità della musica ambient. Cosa porteresti sulla Terra dallo spazio e cosa porteresti nello spazio dalla Terra? Bella domanda! Porterei sulla Terra la pace e il silenzio dello spazio e nello spazio …il caffè italiano!