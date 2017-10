Gotan Project. Tra musica, sensualità

Intervista ai Gotan Project Ciao Philippe, come stai? Sto bene, sono sempre felice di tornare in Italia. Adoro il vostro cibo e le donne. No, scherzo, a parte i cliché, amo la qualità della vita che avete qui. E' una delle mie mete preferite insieme al Brasile e ad Amsterdam, la città di mia madre. Milano poi, non sarà una città d'arte, ma è un posto in cui si può lavorare e che offre anche un' ottima night life. Immagino che tra le tue mete preferite ci sia anche l'Argentina… Si, ovviamente. A dieci anni dalla nascita dei Gotan Project cosa ricordi degli esordi? Siamo partiti senza aspettative, non potevamo immaginare che avremmo riscosso un tale successo. Volevo fare breccia nel cuore degli amanti della musica, magari di duemila persone, non certo di due milioni. Con Edoardo all'inizio ci siamo detti: "Evitiamo le hit, evitiamo di fare qualcosa di commerciale. Concentriamoci sulla musica che amiamo, se piace a noi potrebbero amarla anche gli altri". Mi sono accorto di quello che stava succedendo ancora prima che uscisse l'album, testavo i brani durante i miei DJ set e diverse persone ogni volta venivano in consolle a chiedermi di cosa si trattasse. Un anno dopo camminavo sulle nuvole. Trattandosi di musica da ballare quale migliore prova del fuoco del dancefloor… Volevamo far ballare la gente. Ma volevamo anche farla pensare. Per quello ci sono citazioni di Che Guevara o Evita Peron nella "Revancha Del Tango". Non sopporto la musica dance commerciale. Com'è cambiata la tua vita da allora? Molto, in certi casi in meglio, in altri in peggio. Adesso riesco a vivere davvero della mia musica, mi sento un privilegiato. Posso lavorare liberamente, senza pressioni di tipo commerciale, ho la mia etichetta, la Ya Basta, che mi garantisce la libertà di fare quello che voglio musicalmente e graficamente. Il prezzo che ho pagato per questo però è stato alto, come spesso succede nella vita: a causa del mio essere sempre in giro per il mondo adesso non sto più con mia moglie e negli ultimi tempi sono passato da un appartamento a una camera d'albergo e viceversa. D'altronde adesso amo viaggiare, per me è diventata una specie di droga: non posso più farne a meno. Anche se ogni tanto mi capita di sognare di essere in campagna, sdraiato a leggere un libro e ascoltare musica classica, senza alcun aereo da prendere all'orizzonte. Ci parli del nuovo album? L'abbiamo fatto in un anno, esattamente a dieci anni dall'esordio: gennaio 1999-gennaio 2009. A dieci anni di distanza l'alchimia tra di noi non è cambiata, il contributo di ognuno è sempre fondamentale. I pezzi sono nati in maniera assolutamente veloce e spontanea: in un mese ne abbiamo scritti venti, alcuni giorni addirittura tre. Tuttavia ci sono voluti ben undici mesi per registrarli e per produrli perché volevamo qualcosa di davvero sofisticato, che potesse durare nel tempo: un disco che dopo molti anni la gente avrebbe ancora apprezzato, un punto d'arrivo, un classico insomma. Mentre lavoravamo avevo negli occhi le immagini dei Pink Floyd che raccontavano com'era nato "The Dark Side Of The Moon", i Sex Pistols e Lou Reed che parlavano di "Never Mind", "The Bollocks" o "Transformer". Non è mancata la voglia di sperimentare ed essendo il Tango un genere profondamente legato ad un territorio, l'idea era di incrociarlo con tanti generi differenti: il blues, il country, la nueva cumbia, che è il nuovo suono di Buenos Aires. Ma c'è dell'altro, nel disco c'è un tango lynchiano, 'De hombre a hombre', un brano che all'inizio si chiamava 'Lynch Tango'. Ogni traccia ha la sua storia e le fonti di ispirazione sono state molteplici, non solo musicali. Hai reinterpreto il tango con i Gotan, la canzone country tradizionale americana in solitario con il tuo progetto The Moonshine Session. In cosa ti cimenterai la prossima volta? Non lo so ancora, sicuramente non ho intenzione di interrompere il mio viaggio musicale. E' qualcosa che deve avvenire in maniera organica, non può essere pianificato. Bisogna conoscere un paese, i suoi abitanti e avere delle amicizie. E poi si comincia piano piano: un brano, poi magari un altro e così via. C'è qualche altro artista in giro che senti particolarmente vicino al tuo modo di fare musica? Un artista che ammiro particolarmente è Damon Albarn. Sono un fan dei Blur e penso che tutto quello che fanno sia fantastico, anche con la sua etichetta, la Honest Jon's. Damon è uno che cerca di portare la musica nel futuro e sono convinto che abbiamo visto non più del dieci per cento di quello che può fare: credo che farà qualcosa di grande. Penso che entrambi abbiamo una visione globale della musica. Non parlo di world music, ma di un suono globale. E invece qual è il tuo guilty pleasure, la musica che ami, ma di cui ti vergogni un po'? Amo certe cose romantiche, come la musica pop dolciastra… Tipo i Carpenters o Alessi Brothers. Ho anche una compilation che ho comprato a Londra non più di dieci anni fa e che si chiamava proprio "Guilty Pleasures", con gli ELO e molti altri. Sei sensibile alle tematiche ambientali? Si, certo. Ogni giorno nel mio piccolo cerco di fare del mio meglio come ad esempio fare la spesa con una borsa di tela perché trovo assurdo usare sacchetti di plastica. Odio la plastica e non capisco come gli artisti possano ancora oggi stampare CD di plastica, è una cosa che mi manda in bestia. Tutti i dischi che escono per la mia etichetta infatti utilizzano carta riciclata, quella vera. Parte della royalties di The Moonshine Session le ho donate a Greenpeace, di cui sono membro da diversi anni. Un'altra cosa che mi fa arrabbiare è vedere le grandi aziende che sfruttano il marketing verde, come fanno alcune compagnie petrolifere che cercano di apparire sensibili a questo problema. E' in uscita un libro in cui si afferma che la musica è una sostanza psicoattiva, una droga naturale: modifica l'umore, fa sognare, è piacevole e dà dipendenza. La vostra, in particolare, è afrodisiaca… Sono assolutamente d'accordo con l'autore di questo libro: gente da ogni parte del mondo mi dice che ha fatto l'amore ascoltando la nostra musica. Mi aspetto di vedere nel giro di qualche anno tanti piccoli fan dei Gotan Project! Il tango di per sé è una musica universalmente molto sensuale. Ma io penso che sia qualcosa di più, che sia sessuale, erotica. Volevamo che quest'album avesse queste caratteristiche in particolare, a cominciare dall'immagine di copertina. La musica poi, come il sesso, è una droga e io devo ammettere che ho una forte dipendenza da entrambe.