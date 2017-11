Leonardo DiCaprio: io, l’ecologia e… le paure di Scorsese

Guida una Toyota Prius, il suo appartamento newyorkese è in un grattacielo sostenibile e ha comperato un'isoletta a largo di Belize nella quale sta costruendo un eco-resort. Da anni Leonardo DiCaprio è in prima linea per l'ambiente, e anche alla presentazione italiana in casa Lucherini&Pignatelli di 'Shutter Island' ha colto l'occasione di ribadire il suo punto di vista. "Sono ormai più di 13 anni che mi interesso della questione ambientale, ma la mia sensazione è che solo dopo il docu-film 'Una scomoda verità' la cultura ambientalista ha iniziato ad avere la visibilità e la forza necessarie a stimolare cambiamenti nella società. Bisogna rendere merito ad Al Gore di essere riuscito a raccontare in modo semplice e conciso certe urgenze, utilizzando l'efficacia del linguaggio cinematografico e aprendo così gli occhi delle persone. Bene, ora ci accorgiamo che abbiamo un sacco di cose da fare e che dobbiamo farle in tempi rapidi". DiCaprio è uno delle star più pagate di Hollywood e guadagna 15 milioni di euro a film. In una recente intervista a Style, magazine del Corriere della Sera, ha affermato che attraverso la sua ricchezza vuole fare grandi cose per il mondo. "Mi domandi se in questa visione i soldi sono utili? Certo, utilissimi! - ci ha risposto -. Il denaro non può comprare la felicità: può permettere di acquistare tante cose che si desiderano, ma non tutte. Non bisogna cadere nella trappola dell'eccesso. E io devo dire di averne più che abbastanza, di denaro. Però oggi i soldi sono utili anche per l'ambiente, perché se non ci fosse il progresso economico non ci potrebbero essere progressi nel settore delle tecnologie verdi che permettono di fare qualcosa di concreto per il nostro pianeta. Io per primo mi sono impegnato e continuerò sempre più a impegnarmi". Parola di Leonardo DiCaprio, ma non solo. Essendo nell'ambito della presentazione di un thriller, un altro giornalista ha chiesto a Martin Scorsese quale fosse la sua più grande paura. "Mi spaventa molto sapere che questo è il mondo che stiamo dando in eredità ai nostri figli", ha risposto il regista riferendosi all'ecologia e guardando verso DiCaprio. Lui e Scorsese hanno da anni stabilito una simbiosi, lavorando assieme per diverse pellicole... e chissà che la prossima non affronti proprio lo stato di salute del nostro pianeta. Anche questo fa paura.