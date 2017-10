Lobsang Sangay, tra Tibet, pace e Twitter

L'anno scorso il Dalai Lama ha rinunciato al potere politico e lei ha assunto le sue responsabilità politiche. Qual è il suo rapporto con lui? Dopo che Sua Santità il Dalai Lama ha trasferito il suo potere politico, abbiamo separato le responsabilità spirituali da quelle politiche. Ora sono il leader del popolo tibetano, il Kalon Tripa, e la mia responsabilità si concentra sugli aspetti politici, cioè ristabilire la pace e permettere il ritorno del Dalai Lama in patria. Sono un laico, non sono un Lama reincarnato, e come laico credo che la mia responsabilità sia di portare a compimento la visione di Sua Santità e instaurare una società democratica, per far sì che il popolo tibetano stia in piedi autonomamente. Lei è stato eletto democraticamente dalla comunità tibetana in esilio. Come ha protetto questo processo da ingerenze esterne? I tibetani hanno partecipato e votato in più di 40 paesi e i candidati si sono sfidati in elezioni democratiche, al termine delle quali io ho ottenuto il mandato. Il governo cinese usa diverse etichette per biasimare e minare la nostra amministrazione, ma le elezioni sono state davvero democratiche e i tibetani in tutto il mondo hanno partecipato con entusiasmo. Sono state elezioni libere e trasparenti, contrariamente al sistema cinese dove non ci sono elezioni democratiche - soprattutto nelle aree tibetane dove non è il popolo a scegliere il leader, ma gli viene imposto da Pechino. Il mio governo è legittimo, rappresentativo del pensiero del popolo, di cui sono portavoce. Centinaia di persone sono venute in India dal Tibet e attraverso la reazione emotiva e il legame stabilito, il senso di solidarietà e di unità tra di noi, mi hanno dato il loro appoggio con entusiasmo. Sono convinto che anche il popolo all'interno del Tibet sostenga il leader in esilio eletto democraticamente. Un grande successo, insomma… Sì, certo! I tibetani fuori e dentro il Tibet hanno dimostrato di essere uniti e che lo spirito tibetano è molto forte, nonostante più di 50 anni di occupazione cinese. Quali sono le sfide maggiori che affronterà? Le sfide sono molte, perché il mio è un compito difficile. Da una parte c'è il governo cinese sempre più presente, dall'altra la situazione è ogni giorno più dura. Le persone si aspettano che io mi concentri su questi problemi; anche la comunità internazionale ha rilasciato dichiarazioni di sostegno che abbiamo gradito e apprezzato. Ma vorremmo anche vedere azioni concrete: per questo quotidianamente chiedo alla comunità internazionale di inviare delegazioni nelle aree tibetane che verifichino la realtà dei fatti. Le proteste dei tibetani spesso coinvolgono giovani e giovani monaci; è di pochi giorni fa la notizia di un monaco diciottenne che si è dato fuoco. Cosa farà per affrontare questi casi? Quello che sta accadendo è davvero tragico, finora 24 tibetani si sono immolati, 11 solo quest'anno, incluso il monaco diciottenne di cui lei parla. Questi sono tristi casi di protesta contro la continua occupazione da parte della Repubblica Popolare Cinese e contro la sua politica repressiva: le azioni violente di Pechino stanno costringendo i tibetani a fare ricorso a queste azioni, il che è davvero triste. Il governo di Pechino dovrebbe capire che la violenza non è un buon metodo per risolvere la questione, invece è sempre più repressivo e ordina di sparare persino ai dimostranti pacifici. Dobbiamo trovare la soluzione con mezzi pacifici: attraverso il dialogo. Sfortunatamente sinora non abbiamo avuto risposte positive da Pechino. Pensa che sarà davvero possibile? Dal 2002 a gennaio 2010 i nostri inviati sono stati a Pechino dieci volte: c'è stato dialogo, ma non comprensione né passi avanti. Noi vogliamo proseguire sulla strada del dialogo perché vogliamo risolvere la questione pacificamente e l'unico modo per farlo è attraverso il confronto a viso aperto, non attraverso armi e violenza, che il governo cinese sfortunatamente continua a usare contro il nostro popolo. Mi viene in mente la Primavera araba, dove i social network, per esempio Twitter, hanno avuto un ruolo importante nel creare una vera rete di azioni concrete. Secondo lei Internet potrà avere lo stesso potere tra i giovani tibetani? Avrà lo stesso potere: il nostro governo usa Internet e il web per raggiungere il maggior numero di persone nel mondo. Stiamo facendo del nostro meglio, ma all'interno del Tibet è difficile perché c'è la censura, le e-mail e gli accessi alla rete sono monitorati. Ma credo che i social network siano davvero importanti e che dobbiamo usarli. Lei ha un suo account Twitter, vero? Certo! È aggiornato ogni tanto da me, ogni tanto dal mio staff, si chiama@Drlobsangsangay. Twitter e Facebook sono molto importanti per raggiungere il maggior numero di sostenitori nel mondo. E forse è importante anche per il dialogo… Sì, si possono raggiungere molti cinesi attraverso Twitter e Facebook. Ho parlato così a centinaia di studenti cinesi e ricercatori quando ero all'Università di Harvard, negli ultimi 16 anni. Ho avuto modo di conoscerli e di capire la loro mentalità. A questo proposito, quando era ad Harvard ha organizzato conferenze per incontrare gli studenti cinesi… Ho sempre creduto nel dialogo, nell'importanza di parlare alle "altre parti". Per questo ho organizzato iniziative in cui all'inizio parlavo individualmente agli studenti cinesi e ai ricercatori, poi sono diventate conferenze tra cinesi e tibetani. Attraverso questi incontri a cui erano invitati gli studenti migliori dalla Cina abbiamo delineato un quadro chiaro della situazione: molti di loro erano comprensivi, imparziali, liberali, mentre altri erano piuttosto ignoranti, nazionalisti e arroganti a causa della propaganda dei media cinesi. Lei è nato in India, ha frequentato una scuola per rifugiati tibetani prima di studiare all'Università di Delhi, ma non è mai stato in Tibet. Come immagina il Suo paese? Lo immagino come una terra bellissima, popolata da persone che credono nella pace. In questa regione hanno origine dieci dei maggiori fiumi della zona. Il fiume Indo scorre fino al Pakistan e all'India; il Brahmaputra fino all'India e al Bangladesh; il Mê Kông e il fiume Giallo scorrono verso la Cina. Inoltre, in Tibet c'è la terza più grande riserva di ghiaccio al mondo, per questo è chiamato il Terzo Polo, dopo l'Artico e l'Antartico. Si dice che le guerre prima si combattevano per la terra, ora per l'energia e presto per l'acqua e da noi ce n'è in abbondanza: è chiamata "oro bianco", perché è preziosissima. Poi, le correnti atmosferiche della regione sono molto importanti per il clima globale perché arrivano a influnzare i venti in Perù e in Sudamerica. Dobbiamo assumere il ruolo di custodi dell'ambiente e del nostro altopiano, rispettare i fiumi che condividiamo con tutti gli altri. Aziende e funzionari cinesi stanno costruendo ovunque da dieci a venti dighe per produrre energia: questo si ripercuoterà sul corso naturale dei fiumi e sul sostentamento delle persone a valle, che vivono di agricoltura e pesca. È importante che tutti vengano a conoscenza del fragile ecosistema del Tibet e dell'altopiano tibetano perché è fondamentale per il resto del Pianeta.