Jazz. Michael Blake: il mio Vietnam e John Lurie

Ascolta l'intervista a Michael Blake a cura di Claudio Vigolo Sassofonista tenore e soprano dal suono sensuale e aggressivo al tempo stesso, Michael Blake spazia con fluidità tra vari generi musicali. Noto anche per le sue collaborazioni con Ben Allison, Enrico Rava e i Lounge Lizards. Dalla sua discografia citiamo 'Kingdom of Champa', album di esordio come leader prodotto nel 1997 dal leggendario Teo Macero, il produttore di Miles Davis, che presenta un'appassionante lettura di un viaggio, musicale e culturale, da lui compiuto in Vietnam. Le affascinanti e incantatorie melodie di una tradizione antichissima vengono reinventate e reinterpretate. Quel disco viene riproposto dal vivo domenica 22 gennaio, alle 11 del mattino, al Teatro Manzoni di Milano per Aperitivo in Concerto. Abbiamo intervistato Michael Blake dalla sua casa di New York, ne è uscita una chiacchierata rilassata che vi proponiamo insieme alla sua musica.